Alți trei suceveni puși sub acuzare pentru contrabandă, după percheziții și mașini cu țigări interceptate în trafic

O anchetă de mai lungă durată a polițiștilor de la Biroul Combaterea Fraudelor Vamale din cadrul IPJ Suceava, începută pe 23 iulie, a dus la punerea sub acuzare pentru contrabandă a trei suceveni, după ce anterior au fost depistate în trafic mașini care transportau țigări și au fost efectuate percheziții care au dus ridicarea de alte cantități de țigări dar și de alcool netimbrat.

Ultimele percheziții au avut loc chiar vineri, 18 septembrie, când au fost puse sub sechestru două autovehicule utilizate la transporturi de țigări, evaluate la 7.000 de euro, și au fost ridicate țigări în valoarea de 78.000 de lei, sume de bani în cuantum de 57.000 de lei și alcool în valoare de aproape 10.000 de lei.

În aceeași zi, față de suspecții Gheorghe Bodale, Vasimir Negru și Gheorghe Coroamă, a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săvârșirea unor infracțiuni de contrabandă, în formă agravantă, iar după audierea acestora, procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Celor trei le-au fost impuse o serie de interdicții și obligații procesuale.

Anterior, pe 23 iulie, în același dosar, au fost obținute și puse în executare un număr de 15 mandate de percheziție domiciliară pe raza orașului Vicovu de Sus, și a comunelor Straja, Vicovu de Jos și Mitocu Dragomirnei, fiind ridicate alte cantități de țigări în valoare de circa 31.000 lei și 192 de recipiente cu alcool da și sumele de 48.000 lei și 1.500 euro, în numerar, pentru care nu s-au prezentat documente justificative care să ateste proveniența licită și despre care există suspiciunea că provine din activitatea infracțională.

Tot în același dosar, pe raza comuna Vatra Moldoviței, unul dintre suspecți a fost depistat în flagrant în timp ce transporta cantitate 20.000 de țigarete netimbrate, mărcile Marble, Kent și Marlboro Experience

Pe parcursul cercetărilor, pe raza municipiului Suceava, alt suspect a fost în flagrant în timp ce transporta cantitate 40.000 de țigarete netimbrate, mărcile Marble, Kent și Marlboro Experience.

Această nouă acțiune a venit la o zi după alte percheziții pe linie de contrabandă desfășurate în Suceava și Neamț și o acțiune în flagrant, la un imobil din satul Cotu Băii, comuna Baia, unde au fost găsite două mașini cu țigări iar un afacerist din Fălticeni a fost reținut după gratii.

Inculpații amintiți se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o sentință definitivă a judecătorilor.

Alți trei suceveni puși sub acuzare pentru contrabandă, după percheziții și mașini cu țigări interceptate în trafic

Alți trei suceveni puși sub acuzare pentru contrabandă, după percheziții și mașini cu țigări interceptate în trafic

Alți trei suceveni puși sub acuzare pentru contrabandă, după percheziții și mașini cu țigări interceptate în trafic