Alți patru vameși, dintre care trei de la Siret, dar și un polițist de frontieră, sunt cercetați de DNA Suceava pentru luare de mită.

În cazul unui lucrător vamal, Octavian Alexandru Pomparău, de la Biroul Vamal de Frontieră Racovăț, procurorii au decis să-l rețină pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de marți, 17 noiembrie, acesta a fost prezentat în fața unui judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul Suceava cu propunere de arestare preventivă.

Vameșul este acuzat că a luat mită, faptă care s-a repetat de șapte ori.

Pentru trei vameși de la Biroul Vamal de Frontieră Siret s-a luat măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile.

Acuzațiile care li se aduc lui Mihai-Lucian Buruiană, Mihai Dumitrașciuc și Petru Sănducu sunt tot de luare de mită.

Aceeași infracțiune a fost reținută și în cazul unui agent al Poliției de Frontieră de la Dorohoi.

Și în cazul agentului Andrei Turculeț s-a luat măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

”Pe timpul cât se află sub control judiciar, cei patru inculpați trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanțele de dispunere a controlului judiciar, precum și interdicția de a exercita funcțiile publice în exercitarea cărora se presupune că ar fi săvârșit faptele.

Celor patru inculpați li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive”, se arată într-un comunicat al DNA Suceava.

Procurorii au mai făcut precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.