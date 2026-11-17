Magazinul Altex pleacă din incinta Complexului Comercial Bucovina din Suceava, la peste două decenii de la inaugurare.

Schimbarea vine pe fondul demarării unui amplu proces de modernizare a complexului comercial din inima municipiului reședință de județ, în cadrul căruia toate spațiile interioare vor fi refăcute și vor căpăta noi destinații, atractive pentru public.

Angajații retailerului de electronice și electrocasnice au început, de câteva zile, să strângă produsele de la raft și să elibereze spațiul, confirmând astfel zvonurile că magazinul urmează să fie închis.

Altex ocupa întregul etajul 3 al complexului, iar la momentul inaugurării, în august 2005, era cel mai mare magazin de electronice și electrocasnice din municipiul Suceava, fiind deschis sub titulatura de Altex Megastore.

De-a lungul anilor, magazinul a fost o opțiune la îndemână pentru sucevenii care doreau să cumpere produse din această categorie fără să se deplaseze până în zona comercială de la marginea orașului, unde funcționează și alte magazine de profil. Amplasarea sa centrală, pe strada Ștefan cel Mare, și varietatea produselor l-au făcut o destinație cunoscută pentru cumpărători.

Deocamdată, nu se știe cine va ocupa spațiul eliberat de Altex sau ce destinație va primi întregul etaj al treilea al Complexului Comercial Bucovina, dar noutăți interesante vor fi făcute publice curând de Andrei Mandachi, proprietarul clădirii.