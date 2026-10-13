Primăria Suceava a primit luni, 12 octombrie a.c., vizita Alteței Sale Regale Principesa Sofia a României, eveniment care a coincis cu vernisajul expoziției de fotografie semnate de artistul fotograf Dimitrie Balint, organizată în holul instituției. Reprezentanții municipalității au transmis public recunoștința lor pentru această vizită, subliniind importanța sprijinirii artelor și a valorilor care unesc comunitatea locală.

„Îi mulțumim Alteței Sale Regale pentru vizită și pentru onoarea de a fi alături de comunitatea noastră, într-un moment dedicat artei, culturii și valorilor care ne apropie. Ne bucurăm că Primăria Suceava a fost gazda unui asemenea moment și ne reafirmăm deschiderea față de inițiativele care promovează patrimoniul cultural, valorile și identitatea comunității noastre”, a transmis conducerea Primăriei Suceava.

Alteța Sa Regală Principesa Sofia a vizitat expoziția artistului Dimitrie Balint, organizată la Primăria Suceava

Această vizită în județul Suceava a fost inițiată și promovată de Asociația Institutul Bucovina, organizație recunoscută pentru proiectele sale sociale și culturale din regiune. Conducerea primăriei a adresat mulțumiri speciale asociației, precum și tuturor partenerilor și persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea acestui eveniment.

Prezența principesei la sediul municipalității a deschis vizita de trei zile în județul Suceava, programată în perioada 12–14 octombrie, sub semnul prețuirii valorilor tradiționale și istorice ale zonei.

Principesa Sofia este cea de-a patra fiică a Regelui Mihai I și a Reginei Ana. Conform informațiilor oficiale referitoare la familia regală a României, a studiat în Elveția și în Marea Britanie, apoi și-a început studiile universitare în artă plastică și fotografie la Universitatea din Carolina de Nord, Asheville, Statele Unite. A urmat cursurile Corcoran School of the Arts and Design din Washington D.C. pentru a obține o diplomă de licență în design grafic și master în artă fotografică.

„ASR Principesa Sofia este o autoare și un fotograf recunoscut la nivel internațional care și-a expus lucrările în toată Europa și nu numai. A fost laureată cu <Premiul de excelență în fotografie 2018> Kotinos International, în cooperare cu <Filanthropy International Organization>, membru al Organizației Națiunilor Unite și <Sane International Organization>. (…) Reprezintă pe Majestatea Sa Custodele Coroanei în împrejurări publice oficiale, în Capitală, în țară și în străinătate. De asemenea, dezvoltă, în nume propriu, proiecte în cultură, artă și educație”, se arată în prezentarea oficială.

Alteța Sa Regală Principesa Sofia a vizitat expoziția artistului Dimitrie Balint, organizată la Primăria Suceava

Alteța Sa Regală Principesa Sofia a vizitat expoziția artistului Dimitrie Balint, organizată la Primăria Suceava