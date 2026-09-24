Alocare de aproape un milion de lei pentru Teatrul „Matei Vișniec” din Suceava

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava va primi suma de 954.987,77 lei printr-o hotărâre aprobată în ședința de joi a guvernului. Banii provin din cotele defalcate din impozitul pe venit încasate în perioada 1 iunie – 31 august 2026 și sunt alocați pentru susținerea instituțiilor publice de spectacole din țară. La nivel național, Executivul a distribuit o sumă totală de 142,768 milioane de lei către 75 de teatre, opere și filarmonici aflate în subordinea autorităților locale. Finanțarea a fost aprobată în urma unei solicitări transmise la începutul acestei luni de Primăria Suceava.

Proiectul de act normativ, inițiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, folosește o formulă de calcul bazată pe performanța financiară anterioară a fiecărei instituții. Conform Legii bugetului de stat pe anul 2026, banii din contul special deschis la Trezorerie s-au alocat în două etape. Mai întâi s-a calculat un procent pe baza raportului dintre execuția bugetară a Teatrului „Matei Vișniec” din anul 2025 și execuția cumulată a tuturor celorlalte instituții culturale solicitante din țară, iar în a doua etapă sumele rămase nealocate în prima fază au fost împărțite în mod egal tuturor teatrelor și filarmonicilor de pe listă, fără ca totalul primit să depășească suma solicitată inițial de municipalitate.

Hotărârea de Guvern stipulează că Ministerul Dezvoltării va vira fondurile în conturile de venituri ale Primăriei Suceava în termen de maximum 5 zile de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial. Ulterior, municipalitatea suceveană este obligată să introducă acești bani în bugetul local printr-o procedură rapidă de rectificare bugetară.

Nota de fundamentare a proiectului subliniază că acest sprijin financiar de la bugetul de stat este vital pentru comunitățile locale. Multe primării din țară nu au capacitatea financiară de a acoperi integral cheltuielile de funcționare, modernizare sau dotare tehnică a instituțiilor de spectacole. Fără intervenție guvernamentală, ar exista riscul degradării infrastructurii și al scăderii calității actului cultural oferit publicului.

Fondurile primite de Teatrul Municipal „Matei Vișniec” vor asigura continuitatea producțiilor artistice din această toamnă și vor degreva bugetul local al municipiului de o parte din cheltuielile destinate culturii.