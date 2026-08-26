Alin și Tibi Ușeriu vor participa, sâmbătă, la o drumeție care va promova noua variantă a traseului Via Transilvanica de la Putna la Sucevița

Asociația Tășuleasa Social anunță lansarea unei noi variante a tronsonului Putna – Sucevița, amenajată în special pentru cei care aleg să parcurgă Via Transilvanica la pas. Noua variantă va fi prezentată și testată sâmbătă, 29 august, printr-o drumeție de 17 kilometri, la care vor participa Alin și Tibi Ușeriu și echipa Via Transilvanica.

Potrivit conducerii Tășuleasa Social, în ultimele luni, reprezentanții asociației au colaborat cu Romsilva, Direcția Silvică Suceava, ocoalele silvice, administrațiile locale și voluntarii Tășuleasa Social pentru amenajarea și pregătirea noii variante.

Traseul a fost curățat și îngrijit, serpentinele au fost marcate, iar accesul mijloacelor de transport de teren a fost restricționat. De asemenea, în zonele în care configurația traseului o impune au fost instalate și balustrade, astfel încât etapa să ofere drumeților condiții mai bune de siguranță. „Este o etapă care pune în prim-plan nevoile celor care aleg să descopere Via Transilvanica la pas”, au transmis reprezentanții Tășuleasa Social.

De precizat că noua rută nu va înlocui varianta actuală a traseului. Aceasta va rămâne disponibilă și este recomandată în special celor care parcurg Via Transilvanica pe bicicletă.

Astfel, cele două variante vor coexista, oferind posibilitatea ca fiecare călător să aleagă traseul care i se potrivește cel mai bine, în funcție de modul în care dorește să parcurgă Via Transilvanica.

Lansarea noii variante va avea loc sâmbătă, 29 august 2026, printr-o drumeție de 17 kilometri alături de Alin și Tibi Ușeriu și echipa Via Transilvanica.

Participanții se vor întâlni la ora 10:00, în Putna, la Chilia lui Daniil Sihastrul. Evenimentul va începe cu dezvelirea unei borne, urmată de parcurgerea traseului, care are o diferență de nivel de 747 de metri. Drumeția este estimată să dureze aproximativ șapte ore.

Organizatorii spun că participanții vor putea afla, pe parcurs, povestea din spatele noii variante a traseului, de la provocările întâlnite în amenajarea acesteia până la soluțiile găsite și modul în care colaborarea dintre oameni, organizații și instituții poate transforma o simplă potecă într-un traseu de drumeție bine amenajat.

Pentru cei interesați există și posibilitatea de înscriere la drumeție și la transportul de la Sucevița către Putna, prin completarea formularului disponibil la adresa https://forms.gle/gFvCkieuXS6o3dnCA.