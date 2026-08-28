Alimente, îmbrăcăminte, rechizite sau echipamente școlare pentru copiii din familii aflate în situații de criză

Copiilor din familii aflate în situații dificile le vor fi oferite, în natură, alimente, îmbrăcăminte, manuale, rechizite sau echipamente școlare, în valoare totală de 500 de lei, sub forma unui sprijin excepțional.

Măsura, binevenită, a fost aprobată de consilierii locali suceveni în ședința de vineri, 28 august, când s-a decis în unanimitate ca sprijinul excepțional să poată fi dat și sub formă de bunuri, nu doar bani, la plafonul maxim de 500 de lei.

De exemplu, o formă practică de sprijin ar fi ghiozdanul echipat cu rechizite și materiale școlare.

Proiectul de hotărâre inițiat de primarul Vasile Rîmbu și viceprimarul Daniel Ungurian prevede că sprijinul excepțional se acordă o singură dată pe an calendaristic, la cerere, pe baza anchetei sociale și a actelor care dovedesc venitul, componența familiei și situația de nevoie.

Acesta are la bază faptul că Direcția de Asistență Socială a semnalat că în evidențele instituției apar familii aflate temporar în impas, care nu au bani pentru rechizite la început de an școlar sau, după caz, pentru alimente, haine și încălțăminte.

Ajutorul se poate da individual sau, după evaluare, în formule comune, în funcție de nevoile constatate de asistenții sociali.

Cuantumul ajutorului acordat se stabilește prin dispoziție de primar, în limita a 500 de lei.

Printre categoriile de beneficiari ai acestei forme de sprijin se numără copiii cu probleme medicale pe care familia nu le poate acoperi la timp; copiii rămași temporar fără reprezentanți legali; copiii din familii în care un părinte are afecțiuni grave; copiii din familii sărace, unde există risc de abandon școlar; copiii aflați în pericol de separare de familie; copiii care locuiesc în case degradate; copiii pentru care s-a dispus reintegrarea în familie dar și copiii cu rezultate școlare sau extrașcolare bune, din familii defavorizate.