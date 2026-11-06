Sâmbătă, 7 noiembrie, ora 17.30, Alianța Franceză din Suceava organizează o nouă întâlnire în cadrul Salonului de lectură francofonă, proiect care propune publicului larg dezbateri dedicate literaturii, culturii și civilizației francofone. Reuniunile au loc lunar şi oferă participanţilor prilejul de a se întâlni într-un cadru al dialogului intelectual, al convivialității și al pasiunii împărtășite pentru universul francofon.

Fiecare întâlnire prilejuiește descoperirea unor autori și opere reprezentative, schimburi de idei și reflecții asupra unor teme de actualitate, într-o atmosferă relaxantă, propice dialogului și întâlnirii dintre sensibilități și perspective diverse. Dimensiunea literară este completată de prezența unor invitați din lumea artelor, artiști și muzicieni, care conferă întâlnirilor o autentică deschidere transdisciplinară.

Tema din luna noiembrie este „Femeia liberă: între libertate și fragilitate” şi este inspirată de lectura romanului Așteptându-l pe Bojangles de Olivier Bourdeaut, care prezintă viaţa unei familii afectate în mod ireversibil de afecţiunea mintală a mamei. Operă contemporană de mare succes, tradusă în numeroase limbi și adaptată pentru teatru și cinema, romanul explorează, cu sensibilitate și profunzime, granița subtilă dintre libertate, iubire, excentricitate și fragilitate umană.

Activitățile sunt coordonate de prof. dr. Petronela Munteanu și prof. dr. Maria Cristina Hetriuc, cu sprijinul constant al doamnei prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, președinta de onoare a Alianței Franceze, și al doamnei conf. dr. Mariana Şovea, directoarea Alianței Franceze din Suceava, implicate în susținerea și promovarea acestui demers cultural.

Salonul de lectură francofonă se afirmă astfel ca un reper al vieții culturale francofone sucevene, fiind inclus în proiectul „Alianţa Franceză din Suceava – motor de dezvoltare culturală a Bucovinei”, desfăşurat cu sprijinul Consiliului Judeţean Suceava.