Alianța Franceză din Suceava organizează o acțiune dedicată Zilei Europene a Limbilor

Alianţa Franceză din Suceava organizează joi, 24 septembrie 2026, începând cu ora 10.00, în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița şi Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, manifestarea „Bonjour Europe!”, dedicată Zilei Europene a Limbilor.

Activitatea face parte din proiectul educaţional „Bonjour Europe ! – Des mots sans frontières”, desfășurat în perioada 21-25 septembrie 2026.

Inițiat de Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița, în parteneriat cu Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava și Alianţa Franceză din Suceava, proiectul susţine diversitatea lingvistică în contextul dezvoltării oportunităților de descoperire a culturilor europene.

În cadrul proiectului, elevii devin adevărați exploratori ai diversității europene: cercetează țări și culturi, descoperă formule de salut și expresii uzuale în diferite limbi, se familiarizează cu tradiții și obiceiuri, realizează postere și materiale vizuale.

Evenimentul de joi va reuni rezultatele muncii desfășurate pe parcursul întregii săptămâni de elevii şcolilor participante. Programul va cuprinde prezentări ale țărilor europene, momente artistice muzicale în diferite limbi, jocuri lingvistice și interculturale, precum şi o expoziție de postere și materiale realizate de elevi.

La manifestare vor participa elevi din clasele V-IX din cadrul celor două licee din Moldoviţa şi din municipiul Suceava.

Activitatea este organizată şi coordonată, în colaborare cu Alianţa Franceză din Suceava, de prof. dr. Cristina Ionela Andronic și de prof. gr. 1 dr. Anca Brăescu.