Alianţa Franceză din Suceava organizează înscrieri pentru susţinerea examenelor de certificare DELF Junior şi DELF/DALF adulţi, în perioada 10 octombrie – 2 noiembrie 2026.

Examenele de certificare DELF junior cuprind nivelele Cadrului European, de la A1 la B2, iar examenele de certificare DELF/DALF adulţi cuprind toate nivelele Cadrului European, de la A1 la C1. Diplomele sunt eliberate de Ministerul Francez al Educaţiei Naţionale, sunt recunoscute la nivel european şi au valabilitate pe viaţă.

Tarifele sunt aceleaşi pentru toate centrele de certificare şi pot fi consultate pe site-ul Alianţei Franceze din Suceava https://afsuceava.ro/ la rubrica Examene DELF/DALF. Studenţii şi cursanţii adulţi din cadrul Alianţei beneficiază de reduceri.

Examenele de certificare pentru aceste nivele vor avea loc la Suceava, pe data de 14-15 noiembrie 2026, iar rezultatele vor fi publicate pe site-ul AFS în luna decembrie.

Alianţa Franceză din Suceava face parte din reţeaua naţională de centre de evaluare DELF şi DALF şi are o echipă de evaluatori profesionişti, certificaţi de France Education International, singura instituţie delegată pentru a coordona şi valida aceste examene la nivel internaţional.

Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri, persoanele interesate pot scrie pe adresa de mail aliantafrancezasv@gmail.com sau contacta direct secretariatul Alianţei Franceze din Suceava la telefon 0737784074, între orele 9.00-13.00.