Alexandru Azoiței, primul absolvent al Colegiului Militar „Ștefan cel Mare” din acest an admis la specializarea Comunicații

După o pregătire constantă, cu multă voință și determinare, Alexandru Azoiței, absolventul Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, a devenit primul elev militar ștefănist din promoția acestui an admis la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București, Facultatea de Comunicații și Sisteme Electronice pentru Apărare și Securitate, specializarea Comunicații pentru apărare și securitate, cu media 9,72. Performanța vine în completarea mediei 10 obținute la testul de verificare a cunoștințelor și a mediei 9,48 la examenul de bacalaureat.

Pentru Alexandru, alegerea specializării Comunicații pentru apărare și securitate nu a fost întâmplătoare. El și-a dorit un domeniu care să îl provoace permanent, să îi valorifice aptitudinile și să îi ofere posibilitatea de a evolua continuu într-un mediu dinamic și performant.

Cei patru ani petrecuți în colegiul militar i-au modelat caracterul și i-au consolidat încrederea în propriile forțe. Disciplina, spiritul de echipă și sprijinul oferit de profesorii, cadrele militare și colegii săi l-au ajutat să se dezvolte atât profesional, cât și personal. În pregătirea pentru bacalaureat și admitere, Alexandru a urmat un principiu simplu, dar esențial: „Nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi”, convins că succesul se construiește prin muncă și perseverență, zi de zi.

Din această toamnă, Alexandru va deschide un nou capitol al carierei sale la Academia Tehnică Militară, iar exemplul său este deja urmat în familie. Sora lui, Adelina, va îmbrăca pentru prima dată uniforma de elev militar, inspirată de parcursul fratelui său.

Alexandru a transmis un mesaj emoționant de mulțumire părinților, în special mamei sale, pentru sprijinul necondiționat, dar și un îndemn pentru toți tinerii care își doresc o carieră militară: „Rămâneți mereu voi înșivă, dezvoltați-vă continuu și aveți încredere în propriul potențial!”.