Actualitate

Alertă de urs în timpul nopții, la Fălticeni

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Alertă de urs în timpul nopții, la Fălticeni
Alertă de urs în timpul nopții, la Fălticeni

Prezența unui urs a fost semnalată în noaptea de vineri spre sâmbătă pe raza municipiului Fălticeni. Mesajul Ro-Alert a fost transmis sâmbătă, 19 septembrie, la ora 1:40, fiind recomandată prudență și evitarea deplasărilor în zona în care a fost observat animalul – pe strada Anton Holban.

Echipajele forțelor de ordine au fost deja prezente la fața locului și au restricționat accesul în zonă pentru gestionarea situației și protejarea populației.

Ca măsuri de siguranță s-a recomandat evitarea completă a zonei străzii Anton Holban și străzilor adiacente, să nu se a apropie de animal pentru a-l fotografia, filma sau hrăni, iar în caz de pericol direct, să fie apelat imediat numărul unic de urgență 112.

Prezența unui urs în Fălticeni a mai fost semnalată în septembrie 2024.

Atunci, forțele de ordine au reperat un pui de urs, tot pe timpul nopții, care se deplasa în zona Gării, a ajuns chiar în centrul orașului, apoi a ieșit, trecând, prin curțile caselor, fără să fie prins.

În această perioadă a anului „Moș Martin” e în căutarea de fructe și alte surse de hrană, pentru a acumula energia necesară pentru perioada de iarnă.

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