Alertă de drone în județul Suceava. Drone semnalate în zonele Frătăuți și Horodnic, două avioane survolează zona

Actualizare 19.35 – Potrivit informării ROMATSA, spațiul aerian vizat de restricții a fost redeschis, iar aeronavele militare s-au retras din zonă.

O avertizare RO-Alert a fost transmisă sâmbătă seara pentru județul Suceava, în urma notificării transmise de către Statul Major al Fortelor Aeriene / MApN despre posibilitatea pătrunderii unei drone în spațiul aerian național.

Alerta de la Suceava a venit după alerte similare transmise la Iași, Neamț, Vaslui, Botoșani și Bacău.

Înainte de ora 19.00, spațiul aerian a fost închis la Iași iar o cursă a fost direcționată către Aeroportul Suceava.

Prefectul de Suceava, Traian Andronachi, a declarat că avertizarea vizează deocamdată zona de nord a județului.

Prefectul Andronachi a precizat că dronele au fost semnalate în zonele Frătăuți Noi și Horodnic. Două avioane F16 monitorizează zona.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a recomandat cetățenilor să își păstreze calmul, să manifeste vigilență și să respecte indicațiile transmise prin mesajul de avertizare.

Cetățenii sunt rugați să se informeze exclusiv din surse oficiale și verificate și să evite distribuirea informațiilor neverificate.

În după-amiaza zilei de 31 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană, ce evolua la 10 km de granița cu Republica Moldova.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populației din nordul județului Iași, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 17.04.

Dana HUMOREANU

Florin PAIU

Cosmin ROMEGA