Cu prilejul Zilei Naționale a Nonviolenței, elevii clasei a V-a C de la Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni au participat, vineri, 2 octombrie 2026, la activitatea educativă „Alege nonviolența! Construim împreună o lume a respectului”. Cei 17 elevi au descoperit, prin joc, dialog, reflecție și exerciții practice, că un climat bazat pe siguranță și respect se construiește zi de zi, prin fiecare cuvânt rostit și prin fiecare alegere făcută.

Activitatea, coordonată de profesorul consilier școlar Olariu Delia-Sânzâiana, împreună cu doamna profesor dr. Țurcanu Alina Petruța, a urmărit dezvoltarea unor atitudini și comportamente nonviolente, precum și formarea unor abilități de comunicare empatică și de gestionare constructivă a situațiilor conflictuale.

Pornind de la ideea că nonviolența înseamnă mai mult decât absența conflictului, elevii au explorat semnificația respectului reciproc, empatiei, comunicării asertive, autocontrolului și responsabilității. Au descoperit că a alege nonviolența înseamnă să știi să asculți, să îți exprimi emoțiile fără să îi rănești pe ceilalți și să cauți soluții atunci când apar neînțelegeri.

De la pumnul strâns la palma deschisă

Activitatea a debutat prin reamintirea câtorva reguli esențiale pentru construirea unui spațiu sigur: ascultăm cu atenție, nu ridiculizăm, respectăm opiniile celorlalți și înțelegem că este firesc să greșim.

Unul dintre exercițiile care au stimulat implicarea elevilor a fost „Pumn sau palmă deschisă?”, prin intermediul căruia aceștia și-au exprimat reacțiile și opiniile în raport cu diferite afirmații referitoare la emoții, relații și comportamente. Simbolistica celor două gesturi a devenit apoi punct de plecare pentru o discuție despre agresivitate, deschidere, control și disponibilitatea de a comunica.

În continuare, două sesiuni de brainstorming i-au ajutat pe elevi să își exprime propriile reprezentări și să diferențieze comportamentele care rănesc de cele care construiesc relații bazate pe încredere.

Învățăm să alegem reacția potrivită

Un moment important al activității a fost „Laboratorul de soluții”, în cadrul căruia elevii au lucrat în echipe și au analizat diferite situații conflictuale. Au identificat emoțiile și comportamentele implicate, au discutat despre consecințele diferitelor reacții și au căutat alternative pașnice și constructive.

Soluțiile propuse au prins viață prin jocul de rol, elevii având astfel ocazia să exerseze concret modalități de rezolvare a conflictelor fără agresivitate. Activitatea le-a oferit posibilitatea de a înțelege că, în multe situații, o reacție calmă, un dialog sincer sau o formulare potrivită pot schimba radical evoluția unui conflict.

O atenție deosebită a fost acordată tehnicii „Mesajul-EU”, prin care elevii au învățat să își exprime emoțiile, nevoile și limitele fără acuzații, reproșuri sau etichetări. În loc să caute vinovați, aceștia au fost încurajați să vorbească despre ceea ce simt și despre ceea ce au nevoie, într-o manieră calmă și respectuoasă.

„Semaforul reacțiilor” – ne oprim, gândim, alegem

Pentru consolidarea celor învățate, elevii au participat la exercițiul „Semaforul reacțiilor”. Analizând situații concrete, aceștia au ales cartonașul corespunzător și și-au argumentat opțiunile, discutând despre consecințele diferitelor modalități de reacție.

Exercițiul i-a ajutat să înțeleagă că, înainte de a reacționa, este important să ne oprim, să ne observăm emoțiile, să analizăm situația și să alegem un răspuns care nu îi rănește pe cei din jur.

Activitatea s-a încheiat prin completarea unui „Exit ticket”, moment de reflecție asupra celor descoperite și asupra propriilor reacții în situații de conflict. În final, elevii au formulat o promisiune a clasei, asumându-și să contribuie, prin propriile comportamente, la un colectiv în care respectul, empatia, dialogul și cooperarea să fie valori trăite, nu doar cuvinte.

Prin implicarea lor, cei 17 elevi ai clasei a V-a C au demonstrat că educația pentru nonviolență poate începe prin gesturi simple: să ascultăm, să înțelegem, să vorbim cu respect, să ne controlăm reacțiile și să avem curajul de a alege o soluție pașnică.

Activitatea a transmis un mesaj esențial: nonviolența nu înseamnă doar să nu rănim, ci să alegem în mod conștient să construim relații în care fiecare persoană se simte ascultată, respectată și în siguranță.

Diana-Maria Poenaru