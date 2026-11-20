Motto. În judeţul Vaslui, prima propoziţie învăţată de copii este „Ana are bere”.

La doctor. – Doctore, am o problemă jenantă. De cîte ori strănut, am un orgasm. – Serios? Și ce să-ți prescriu? – Piper măcinat, dar, dacă poți… pe rețetă compensată. ⃰ La originea sincerității! Eva: – Adam, mă iubești?/ Adam: – Sincer să fiu, nu prea! – Atunci, de ce faci sex cu mine? – Apăi, na… nu prea am de ales! ⃰ Femeia la volan. (Scuze doamnelor și domnișoarelor). Dovada eternității ? Patru blonde, în patru mașini, care se întâlnesc într-o intersecție ne-semaforizată! ⃰ La un moment dat, o tânără aflată la volan are o pană de cauciuc și sună pe tatăl ei. – Tată, sunt în pană, ce să fac!? – Sună-l pe soțul tău, de ce mă suni pe mine? – L-am sunat, dar nu răspunde! – Rezerva unde este !? – Dracu știe! Nici el nu-mi răspunde! ⃰ Două șoferițe amatoare: – Ce faci dragă, de ce ți-ai scos ștergătoarele? Dacă începe ploaia? – Pentru că cei de la Circulație îmi tot pun bilete cu propuneri de întâlniri sub ele, în parcare! ⃰. Avertisment. – Cum a fost vacanța ta în Thailanda, Costică? – Faină, până când am agățat o tipă…dar, după ce am văzut că a făcut perfect, din prima, parcarea cu spatele, am realizat că era un trans-sexual. ⃰ Sună telefonul: – Suntem de la reprezentanța auto. Soția dumneavoastră a venit la schimbarea uleiului și la testare, dar nu știm cine va plăti… – Fără griji, eu voi plăti manopera! – Da, dar știți…nu știm cine va plăti reparațiile: un zid dărâmat și vitrinele sparte.. Când doamna a încercat să parcheze în curtea noastră.⃰ O femeie la volan este un pericol permanent. ⃰ Alcool și glorie. „Folclorul ”sugativelor” celebre este dominat de artiști. Printre aceștia, cei mai mulți provin din SUA, deoarece acolo zvonurile despre obiceiurile umbroase ale personalităților nu pot fi ținute în frâu. Printre vedetele de la Hollywood îi găsim pe mult iubiții Humphrey Bogart (decedat timpuriu, bolnav de ciroză) și Richard Burton, pe Dean Martin și Frank Sinatra (parteneri în multe filme), pe Peter O’Toole, Errol Flynn și Oliver Reed. Pare greu de crezut, dar patima pentru alcool nu prea le-a afectat cariera multora dintre aceștia, deși nu se cunoaște cu precizie cît de mult savurau. Dintre cântăreți sunt citați Janis Joplin și Jim Morrison (ei mai adăugau, probabil, și ceva droguri). Printre scriitorii de faimă mondială îi găsim pe Hemingway, Paul Verlaine, William Faulkner, Oscar Wilde, Serghei Esenin, Alfred Jarry și Arthur Rimbaud, iar printre pictori pe inestimabilul Vincent van Gogh. Lista poate că este nedreaptă cu alții care și-au făcut un prieten de nedespărțit din paharul cu whisky, absint sau coniac, dar cu mai multă discreție. Ciudat este că printre sportivi – mai puțini – se află doar Paul Gascoine, jucător de fotbal englez extrem de îndrăgit în ultimii ani și care și-a încheiat cariera în… China și celebrul George Best, decedat la mai puţin de 55 de ani. Nu băutura le-a adus gloria, dar se pare că și celebritatea produce o angoasă care se poate topi în alcool. Nu este cazul să verificați această ipoteză. Trăiască apa plată cu lămâie!” (Paul Ioan).

⃰ Bloody Mary. Rețeta lui Hemingway: două cești mari de vodcă rusească, 100 ml. suc de roșii rece, 50 ml. suc de lămâie, o lingură de sos Tabasco ori Worchestershire, un praf de sare de țelină, un praf de piper negru măcinat. De multă vreme combinația de vodcă cu suc de roșii era des folosită ca aperitiv. „Nașul” ei se pare că a fost barmanul „Pete”, de la „Harry’s bar” din Parisul nebun al anilor 1920-1930. Se spune că Pete i-a dat acest nume în anul 1921, inspirat de celebra actriță – atunci la modă – Mary Pickford. 20 de ani mai târziu, Hemingway pretindea că el a introdus băutura în Hong Kong, unde „a fost cel mai important factor, poate cu excepția armatei japoneze, care a dus la căderea acestei colonii a coroanei engleze”. Rețeta scriitorului umple un ulcior întreg, „căci altfel, o cantitate mai mică n-ar fi bună de nimic”. Se așează o bucată mare de gheață într-un ulcior. Trebuie să fie o singură bucată mare, astfel băutura rămîne rece, dar nu se lungește cu apă. Se amestecă totul și se agită puternic. Dacă este prea tare, se mai adaugă suc de roșii ori, în caz contrar, niște vodcă. Hemingway recomandă să adăugăm ceva mai mult sos Worchestershire dacă vrem să evităm mahmureala de a doua zi (e vorba, totuși, de un ulcior, nu de un pahar din „Maria cea sângeroasă!”).

⃰ Gin tonic. Rețeta lui Hemingway: două degete de gin Gordo’s (E. H. a scris că această marcă de gin „poate să întărească, să calmeze și să cauterizeze, practic, orice rană interioară sau exterioară), apă tonică Schweppes, lămâie. Se toarnă ginul într-un pahar înalt, plin pe trei sferturi cu gheață. Se umple paharul cu apă tonică. Se adaugă lămâia și se agită.

⃰ Sex on the Beach. Ingrediente: 40 ml. vodcă, 20 ml. rachiu (schnapps) de piersici, 40 ml. suc de portocale, 40 ml. suc de merișoare. Se toarnă pe rând ingredientele într-un pahar înalt, peste cuburi de gheață. Se ornează cu o felie de portocală. Rețeta se bucură de o imensă popularitate în toată lumea, dar nimeni nu știe cine și când a inventat-o sau de unde îi provine numele. Există multe variante derivate. Modern Sex on the Beach se obține înlocuind sucul de portocale cu sucul de ananas.

⃰Trei tipi intră într-un bar complet beți. Imediat ce intră, cel din mijloc cade la pământ. Ceilalți doi se apropie de bar: „Două whisky-uri duble și unul normal, vă rog.” Barmanul răspunde: „Dar prietenul dumneavoastră nu bea ca dvs?” ”Nu, el e cel care va trebui să conducă.”

⃰ Statistică. 33% din accidentele mortale implică o persoană care a consumat alcool. Prin urmare, restul de 67% au fost cauzate de cineva care nu consumase alcool. Având în vedere acest lucru, este clar că cel mai sigur mod de a conduce este sub influența alcoolului.

⃰ Beţi suc de fructe! Sucul de fructe înseamnă energie. Energia înseamnă sport. Sportul înseamnă putere. Puterea înseamnă bani. Banii înseamnă femei. Femeia înseamnă necazuri… Mai bine beţi apă.

⃰ Nota de plată. Patru bărbați s-au așezat la cină la o masă dintr-un local luxos. Au mâncat și au băut pe săturate, iar la un moment dat chelnerul s-a apropiat de ei și le-a spus: – Domnilor, nota dumneavoastră de plată este de 1000 de euro. – Noi, cei de la Protecția Muncii, facem destul de des controale surpriză! – i-a șoptit unul dintre clienți, chelnerului. Chelnerul s-a dus la șeful său și s-a întors. – Șeful a spus că nota dumneavoastră este de numai 800 de euro. – Și noi, de la Pompieri, facem verificări neanunțate! – a spus un alt comesean. Procedura s-a repetat, iar nota a ajuns la 500. – Noi, cei de la Romgaz, avem și noi controale inopinate! – a adăugat al treilea. După o altă conversație cu șeful, nota ajunsese la 300 de euro. – Ei bine, fie, vă iertăm… fie doar 400 de euro, doar din moment ce ni i-ați dăruit din inimă, noi îi primim! – a spus în final, chelnerului, inspectorul de la fisc. Adu și patru plicuri!

⃰ Elegie. ”Ca să vezi, într-adevăr,/Ce ochi are și ce păr!/Și ce gură pe măsură/De-ți papă pe loc o mură, /Sau o pară mai zemoasă, /Că-i isteață și-i frumoasă /Și la mama ei acasă: /Tîmpit e cel care-o lasă /Nescrisă cu-amor pe coapsă…/Și pe umeri, și pe brațe /De Karenina-n dulceață /De gutui și de caise/ Ce ne bagă-n sos și-n vise /Cam zglobii, cam paradise, /Cînd umblă în pielea goală/Și-ntre sîni c-o portocală… Și-ntre coapse c-o căpșună /De-aia doldora și bună…Și-ntre craci c-o căprioară,/Cine-o vede poa’ să moară…” (Emil Brumaru, ”Elegie cu fistic”).