Albert Grigoraș este primul campion al ediției a XVII-a a Cupei Monitorul

După aproape 1.000 de partide disputate în decurs de patru luni de zile, cea de-a 17-a ediție a Cupei Monitorul se apropie de final. În această perioadă se joacă partidele din fazele superioare ale întrecerii, iar datorită mizei din ce în ce mai mari și a valorii apropiate a combatanților, întâlnirile sunt deschise oricărui rezultat.

Bineînțeles, nu lipsesc nici marile surprize, cum ar fi victoria repurtată de Vasile Filip în fața unui Bogdan Marasin confruntat cu probleme medicale, în semifinale, la Superelită.

Marți seară, în prima finală a competiției din acest an, Albert Grigoraș l-a învins pe Cezar Ciornei, devenind campionul Categoriei Secundară -40 de ani.

240 de tenismeni amatori au participat la ediția din 2026 a Cupei Monitorul, întrecându-se la cele 12 categorii de pe tabloul de concurs.

Semifinaliștii de la Superelită

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