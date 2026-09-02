Tenis

Albert Grigoraș este primul campion al ediției a XVII-a a Cupei Monitorul

Finaliștii Categoriei Secundară -40
Finaliștii Categoriei Secundară -40

După aproape 1.000 de partide disputate în decurs de patru luni de zile, cea de-a 17-a ediție a Cupei Monitorul se apropie de final. În această perioadă se joacă partidele din fazele superioare ale întrecerii, iar datorită mizei din ce în ce mai mari și a valorii apropiate a combatanților, întâlnirile sunt deschise oricărui rezultat.

Bineînțeles, nu lipsesc nici marile surprize, cum ar fi victoria repurtată de Vasile Filip în fața unui Bogdan Marasin confruntat cu probleme medicale, în semifinale, la Superelită.

Marți seară, în prima finală a competiției din acest an, Albert Grigoraș l-a învins pe Cezar Ciornei, devenind campionul Categoriei Secundară -40 de ani.

240 de tenismeni amatori au participat la ediția din 2026 a Cupei Monitorul, întrecându-se la cele 12 categorii de pe tabloul de concurs.

Semifinaliștii de la Superelită
Semifinaliștii de la Superelită

Rezultate:

Gabriel Toderașcu – Costel Avram Elită +50, Semifinală Baza Unirea 6-4, 6-7 ab. Toderașcu
Bogdan Marasin – Vasile Filip Superelită, Semifinală Baza Flora Ana 1-6, 0-6
Laurențiu Lungu – Costin Berariu Superelită, Semifinală, Baza Flora Ana 6-2, 6-2
Olivian Brandis – Iulian Iftode Principală +50, Sferturi Baza Unirea 3-6, 6-0, 6-3
Codruț Popescu – Sebi Gheorghe Principală +40, Sferturi Baza Unirea 3-6, 5-7
Lucian Tărîță – Ștefan Ungureanu Principală -40, Semifinala Baza Unirea 6-7, 6-7
Albert Grigoraș – Cezar Ciornei Secundară -40, Finală Baza Unirea 6-1, 6-4
Lucian Pohoață – Sebastian Gheorghe Elită +40, Semifinală Baza Unirea 6-1, 6-3
Alex Huțu – Daniel Isopescu Principală -40, Semifinală Baza Unirea 3-6, 7-5, 6-1

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