Ăla de ce joacă? Dar ălalalt de ce nu?

Am mai expus ideea asta fixă a mea, conform căreia în lipsa fotbalului din campionatul nostru, am dezvoltat conceptul de „fotbal vorbit, nu jucat”, la care chiar suntem campioni mondiali. Nu trece nicio săptămână fără să izvorască subiecte care generează dezbateri, bârfe, scandaluri, legate de transferuri (majoritatea doar inventate sau visate!), de sancţiuni, de convocări, de obiective (era să mor de râs alaltăieri, când un fotbalist de la Dinamo a grohăit: „Obiectivul nostru nu este titlul!”. Zău, mă, dar care? Condiţia fizică? Voi jucaţi în campionat pentru siluetă, pentru fitness, pentru pătrățele în jurul buricului!? Păi, în condiţiile astea, ar trebui să aduceţi bani de acasă (nu să fiţi voi plătiţi!), de salarii, de tot şi de orice.

Ultimele două scandaluri mocnite vin din curtea Rapidului şi CFR-ului. La Rapid, prima doamnă a clubului, şi totodată mamă de tânăr fotbalist, s-a dat rănită de faptul că antrenorul Pancu, după ce l-a introdus de câteva ori spre final de partide pe tânărul Andrei Șucu, în primul meci în care l-a titularizat, l-a şi scos la pauză fiindcă omuleţul nu făcuse absolut nimic în prima repriză. Doamna Șucu a făcut o postare de mare rafinament, cu trimiteri metaforice la tortul din frigider şi la „If”, poemul lui Kipling, cu care era să-l dea pe spate pe Pancone. Ăsta s-a dat şi el citit şi i-a răspuns distinsei cu un citat din… Aristotel (!?!), de ai putea crede că Rapid e o filială a Academiei Române. Concluzia ar fi că Pancu l-a băgat pe ăla micu’ pentru ca mă-sa şi tac-su să vadă că nu prea are valoare de prima ligă.

La Cluj, unul, Cordea, a făcut… invers! Adică a refuzat să joace, motivul fiind că tâlharii din conducerea clubului (ăia care au nenumărate procese tocmai pentru neplata salariilor şi alte chestii legate de bani), deşi îi promiseseră că îl lasă să plece dacă vor primi o ofertă de 0,5 milioane de euro pentru el, au primit una de 600.000 din China, dar au zis nu! Spuneţi şi dv: când să mai joci şi fotbal când sunt atâtea subiecte de discutat?