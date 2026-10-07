Al doilea tânăr din Salcea, decedat în mai puțin de o lună, în urma unui accident

Un tânăr de numai 24 de ani, Lucian Corhan, din Plopeni – Salcea, a plecat dintre noi, miercuri dimineață, după două luni în care medicii, familia și el au luptat pentru viață.

La începutul lunii august, Lucian a picat de la înălțime, în timp ce lucra, și deși i-au fost alături o mulțime de oameni, care s-au rugat pentru el, au sperat din tot sufletul să își revină, efectele căzăturii i-au fost fatale, în cele din urmă.

„Astăzi am primit vestea pe care, în tot acest timp, am sperat din suflet să nu o primesc.

Lucian Corhan a pierdut lupta pentru viață…Lucian avea doar 24 de ani. Mult prea puțin pentru ca viața lui să se termine aici. În urmă rămân familia, prietenii și toți cei care l-au cunoscut.

Nu știu ce cuvinte pot alina o asemenea durere. Știu doar că familia lui are nevoie acum de noi, de liniște, de respect și de oameni aproape”, a spus Lorin Barbălată, unul dintre cei care au încercat să-l ajute în această perioadă dificilă.

Inclusiv conducerea orașului Salcea s-a mobilizat pentru Lucian și familia sa, care trece printr-o grea încercare.

„În cursul dimineții de astăzi, 07.10.2026, după aflarea informației privind decesul a celui ce a fost domnul Lucian Corhan, am discutat cu familia Corhan Stelian & Cristina, pentru a fi alături și a simți cu dumnealor durerea despărțirii ce nu poate fi descrisă sau contabilizată, precum și de a-i asigura de sprijinul administrației publice locale și în această perioadă.

Transmitem sincere condoleanțe familiei din partea întregii comunități a orașului Salcea, transmițându-le că vor avea parte și de sprijinul întregii administrații publice locale și în aceste zile, dorind ca Dumnezeu să-i binecuvânteze, să-i mângâie și să-i întărească în perioada aceasta grea de încercare și de despărțire”, a transmis Ezechiel Belțic, primarul orașului Salcea.

De altfel, în cadrul primei ședințe de Consiliu Local va supune spre analiză și adoptarea unui proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență din bugetul local, în vederea acoperirii parțiale a costurilor pe care familia trebuie să le suporte în perioada imediat următoare.

Mai mult, el a făcut apel și la comunitate să ajute familia tânărului decedat:

„fac un apel la dumneavoastră ca fiecare dintre noi care avem dorință și posibilitate, să-i sprijinim financiar, întrucât nevoile familiei sunt semnificative”.

Doi tineri din Salcea, două accidente, ambele în luna august

Printr-o stranie coincidență, Lucian Corhan este al doilea tânăr din Salcea care moare în urma unui accident, în mai puțin de o lună.

Cu două săptămâni în urmă, în seara zilei de 25 august a încetat din viață și Florin Petrariu, în vârstă de 25 de ani, din Salcea, care juca fotbal la amatori la echipa din oraș.

Florin Petrariu avusese un grav accident de motocicletă pe 2 august și a fost îngrijit pe secția de ATI a Spitalului Județean, unde a ajuns și Lucian Corhan, în urma accidentului de pe 6 august.

Dumnezeu să-i odihnească în pace!