AJF Suceava a stabilit țintarul partidelor din Turul I al Cupei României

Asociația Județeană de Fotbal Suceava a stabilit joi țintarul partidelor din Turul I al Cupei României, care se vor juca într-o singură manșă, pe terenul primelor formații, în ziua de miercuri, 14 octombrie.

În total se vor disputa 10 partide, în condițiile în care patru echipe din Liga a V-a și-au declinat participarea în competiție, este vorba de Releul Mihoveni Șcheia, Pecetea Cumpărătura Bosanci, Campionii Marginea și Viitorul Forăști.

În Turul al II-lea vor intra în cursă și ultimele șase echipe din Liga a IV-a, care vor fi împerecheate cu cele zece formații ce vor ieși învingătoare din runda inaugurală.

Finala ediției 2026-2027 a fazei județene a Cupei României se va disputa la Fălticeni, în luna iunie a anului viitor.

Programul Turului I se prezintă astfel:

Călimănelul Panaci – Vânătorul Dorna Candrenilor

Avântul Frasin – Forestierul Frumosu

Unirea Horodnic de Sus – Foresta Moldovița

AS Dornești – Polul Nord Brodina

Viitorul Negostina – Unirea Grămești

Avântul Todirești – Sporting Popeni Solca

Șomuzul Preutești – Foresta Hârtop

Sporting Siminicea – Viitorul Baia

Flacăra Prelipca – Unirea Salcea

Carpatic Suceava – Voința Zvoriștea