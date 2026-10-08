AJF Suceava a stabilit țintarul partidelor din Turul I al Cupei României

Asociația Județeană de Fotbal Suceava a stabilit joi țintarul partidelor din Turul I al Cupei României, care se vor juca într-o singură manșă, pe terenul primelor formații, în ziua de miercuri, 14 octombrie.
În total se vor disputa 10 partide, în condițiile în care patru echipe din Liga a V-a și-au declinat participarea în competiție, este vorba de Releul Mihoveni Șcheia, Pecetea Cumpărătura Bosanci, Campionii Marginea și Viitorul Forăști.
În Turul al II-lea vor intra în cursă și ultimele șase echipe din Liga a IV-a, care vor fi împerecheate cu cele zece formații ce vor ieși învingătoare din runda inaugurală.
Finala ediției 2026-2027 a fazei județene a Cupei României se va disputa la Fălticeni, în luna iunie a anului viitor.
Programul Turului I se prezintă astfel:
Călimănelul Panaci – Vânătorul Dorna Candrenilor
Avântul Frasin – Forestierul Frumosu
Unirea Horodnic de Sus – Foresta Moldovița
AS Dornești – Polul Nord Brodina
Viitorul Negostina – Unirea Grămești
Avântul Todirești – Sporting Popeni Solca
Șomuzul Preutești – Foresta Hârtop
Sporting Siminicea – Viitorul Baia
Flacăra Prelipca – Unirea Salcea
Carpatic Suceava – Voința Zvoriștea