AJF Suceava a stabilit țintarul Ligii a IV-a

Asociația Județeană de Fotbal a stabilit vineri țintarul ediției de campionat 2026-2027 a Ligii a IV-a, care va avea 14 formații pe tabloul de concurs. Pe lângă nou-promovatele Stejarii Dragomirnei și Forest Pătrăuți, competiția a căpătat greutate prin revenirea în acest eșalon a unor formații de tradiție, precum Bucovina Rădăuți, Rarău Câmpulung Moldovenesc sau CS Gura Humorului.

Prima etapă a Ligii a IV-a va avea loc în weekendul 5-6 septembrie, după următorul program:

Progresul Frătăuţii Vechi – Rarău Câmpulung Moldovenesc

Bucovina Dărmăneşti – Academica Gălăneşti

Forest Pătrăuţi – Minerul Iacobeni

Bucovina Rădăuţi – Viitorul Fălticeni

Stejarii Dragomirnei – Viitorul Liteni

CS Vicovu de Sus – Dream Team Ipoteşti

CS Gura Humorului – Moldova Drăguşeni