Ăia, ăștia, toți!

După ce luni și-au încheiat parcursul în etapele de început ale Ligii Națiunilor împiedicații ăi’ bătrâni, marți a venit rândul netoților ceva mai tineri în acte (dar la fel de împiedicați pe gazon) să-și încheie la fel de rușinos parcursul în Campionatul European U 21, competiție în care la ultimele ediții au reușit să ajungă în turneele finale, ceea ce este demn de toată lauda. Grav e însă faptul că după ce au reușit acele calificări, din mai toți cei care au contribuit la aceste performanțe s-a ales praful, practic nici măcar unul dintre ei nereușind să devină un nume în fotbalul european, singurii care au ajuns pe la echipe cât de cât notabile fiind Drăgușin, Rațiu și Man. Dar și carierele lor sunt pline de urcușuri (mai puține!) și de coborâșuri, inventatul interes în achiziționarea lor de către echipe chiar importante fiind doar invenția impresarilor. Dovada că talentul nativ nesusținut de un efort continuu nu reprezintă nimic este chiar irosirea lor pe drum: după ce, prin talent, au ajuns în turnee finale de tineret, odată deveniți adulți, s-a ales praful mai întâi de talent, apoi și de carieră. Cum spuneam, marți, în Spania, România a deschis scorul după ce a jucat aproape fotbal vreo 20 de minute. N-am apucat să mă bucur cât de cât de minunatul 0-1, că până să pun mâna pe telefon pentru a dezbate întâmplarea s-a făcut… 4-1! Dintr-o dată, aceiași flăcăi care jucaseră chiar fotbal până atunci au devenit niște legume, niște inerți alcătuiți nu din fibră, ci din silă, lehamite și lene. Exact după modelul seniorilor (care evident că le sunt idoli neisprăviților mai tineri) de care ne-am săturat în cele 4 apariții succesive. Așa cum se prezintă situația în acest moment, FRF pare o instituție fără obiectul muncii, în care o mână de alți neisprăviți, profitori și evident escroci, iau niște salarii enorme. Eu cred totuși că ordine se poate face. Știu și instituția care poate face asta: Parchetul!