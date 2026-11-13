Afaceristul-escroc cu mobilă Vlăduț Luchian, condamnat definitiv, dar la o pedeapsă mai ușoară decât cea stabilită inițial

Afaceristul-escroc cu mobilă Vlăduț Luchian, despre care în ultimii ani am fost nevoiți să scriem numeroase articole, în urma reclamațiilor venite de la suceveni care achitaseră sume mari pentru mobilă pe care nu au mai văzut-o, dar și a comunicatelor transmise de polițiștii și procurorii care, greu, târziu, l-au pus sub acuzare, și-a aflat pedeapsa finală în dosarul în care au fost cele mai multe părți vătămate.

Sentința definitivă a Curții de apel Suceava, de vineri, 13 noiembrie, îi este mai degrabă favorabilă acestuia.

De la o pedeapsă de 5 ani, 2 luni și 20 de zile în regim de detenție, stabilită de Tribunalul Suceava, pedeapsa definitivă rămasă de executat acum, prin sentință definitivă, este de 3 ani și 20 de zile de închisoare.

Pedeapsa s-a micșorat după ce Luchian a scăpat de acuzațiile privind infracțiunea de spălare a banilor, dar și prin prescrierea unor fapte vechi.

Instanța a constatat că acesta a executat deja o parte din pedeapsă, în baza unei prime condamnări, astfel că ar mai avea de stat după gratii cel mult încă un an și jumătate.

Instanța l-a mai obligat pe Vlăduț Luchian și la plata unor despăgubiri serioase față de persoanele pe care le-a păcălit că le va confecționa mobilă, pentru ca în final totul să se dovedească o țeapă ordinară.

În dosarul în care a fost condamnat acum, Vlăduț Luchian a fost trimis în judecată pentru că, în perioada mai 2017 – septembrie 2019, la diferite intervale de timp, a indus în eroare 45 de persoane vătămate cu ocazia încheierii și executării unor contracte de prestări servicii de livrare mobilă, prezentându-le ca adevărate fapte mincinoase, acțiunile fiind întreprinse de inculpat în scopul de a obține pentru el un folos patrimonial injust în valoare totală de 828.900 de lei.

Oamenii au fost amânați și purtați cu vorba până când s-au lăsat păgubași și s-au împăcat cu ideea că au fost înșelați ori au depus plângeri penale și reclamații pe la Protecția Consumatorului.

Pe 27 iunie 2025, el a primit 2 ani, 2 luni și 20 de zile cu executare, într-un alt dosar de același gen, iar în baza acestei sentințe a fost ridicat de acasă și dus la Penitenciarul Botoșani.

În acest prim dosar de înșelăciune în formă continuată au fost 11 părți vătămate.

În calitate de administrator al SC ALLFORM GROUP SRL, folosind ca mijloace frauduloase contracte de prestări servicii și facturi proforme pentru vânzarea/achiziția unor piese de mobilier, acesta a indus în eroare alte 11 persoane vătămate, care i-au achitat pentru mobilier sume importante, rezultând un prejudiciu total de aproape 280.000 de lei.

Așadar, o medie de prejudiciu de 25.000 de lei per persoană înșelată.

Țepele au fost date prin intermediul unui site și al unei pagini de Facebook, „mobilaexclusivista”, unde Luchian se prezenta drept producător național de mobilier din PAL și MDF vopsit.