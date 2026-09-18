Aerostar a câștigat duelul cu Bradul Putna

Vineri după-amiază s-au disputat două partide în etapa a IV-a a Seriei I a Ligii a III-a. Într-una dintre acestea, singura reprezentantă a județului Suceava în acest eșalon, este vorba de Bradul Putna, a cedat cu 1-3, în deplasare, cu Aerostar Bacău. Golurile învingătorilor au fost marcate de Mazilu (5), Hârjan (79) și Roman (83). Bradul a redus din handicap prin Stoian, în minutul 85.

În celălalt meci al zilei, CSM Vaslui s-a impus cu 2-1 la Pașcani.

Sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 17.00, în etapa a IV-a a Seriei I sunt programate jocurile USV CSM Iași – FC II Bacău, Ceahlăul Piatra Neamț – AFC Odorheiu Secuiesc, KSE Târgu Secuiesc – CS Gheorgheni, Viitorul Adjud – CSM Onești.