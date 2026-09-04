Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava a înregistrat în luna august cel mai mare trafic lunar din istoria sa, cu 108.036 de pasageri. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a subliniat faptul că este a treia lună consecutivă în care aeroportul depășește pragul de 100.000 de pasageri, după 100.731 în luna iunie și 106.060 în iulie.

„Față de luna august 2025, când au fost înregistrați 88.662 de pasageri, traficul din august 2026 a crescut cu aproape 20.000 de pasageri, respectiv cu 21,85%. În cele trei luni de vară, Aeroportul Suceava a deservit în total 314.827 de pasageri. Totodată, în primele opt luni ale anului 2026, traficul a ajuns la 712.516 pasageri. Creșterea s-a înregistrat și în ceea ce privește numărul zborurilor. În luna august au fost consemnate 801 mișcări de aeronave (aterizări și decolări), față de 742 în aceeași lună a anului trecut. Numărul acestora a crescut cu aproximativ 8%”, a spus Șoldan.

Aeroportul Suceava a înregistrat în august cel mai mare trafic lunar din istoria sa, cu peste 108.000 de pasageri

El a declarat că dezvoltarea infrastructurii aeroportuare reprezintă una dintre prioritățile administrației județene. „Așa cum bine știți, am demarat cel mai amplu proiect de modernizare din istoria Aeroportului Internațional «Ștefan cel Mare» Suceava. Proiectul prevede construirea unui terminal nou, de aproximativ 11.000 de metri pătrați, extinderea parcării și modernizarea infrastructurii aeroportuare.

Și eu vreau un aeroport mai mare, modern și condiții mai bune pentru pasageri, dar un asemenea proiect nu poate fi realizat peste noapte. În prezent, suntem în faza de licitație pentru proiectarea și execuția noului terminal, iar obiectivul este să anunțăm câștigătorul până la sfârșitul acestui an”, a arătat șeful administrației județene.

El a mai spus că la fel ca toți sucevenii, vrea zboruri directe către cât mai multe destinații, însă rutele nu sunt stabilite de Consiliul Județean sau de conducerea aeroportului, ci direct de companiile aeriene. „Acestea analizează cererea, gradul de ocupare a curselor, costurile de operare, disponibilitatea aeronavelor și rentabilitatea fiecărei rute. Rolul nostru este să modernizăm aeroportul și să îl facem cât mai atractiv pentru pasageri și pentru operatorii aerieni. Iar cifrele de trafic din această vară confirmă potențialul aeroportului de la Salcea”, a arătat Gheorghe Șoldan.