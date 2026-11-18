Chiar dacă prin evoluțiile din acest sezon nu a rupt gura târgului, Știința Poli Timișoara, adversara de sâmbătă a Cetății, este totuși singura formație neînvinsă în campionat, înregistrând 8 victorii și 5 rezultate de egalitate în cele 13 etape scurse din actualul sezon al Ligii a II-a.

Cert este că așteptările sunt foarte mari în ce o privește pe echipa antrenată de către Dan Alexa, care este considerată principala favorită la promovare ca urmare a investițiilor de care a avut parte în ultimul timp.

Bănățenii au la dispoziție cel mai mare buget din eșalonul secund, beneficiind de finanțări consistente din partea Consiliul Județean și a Primăriei Timișoara, la care se adaugă sponsori generoși, ce reprezintă branduri naționale și regionale cunoscute.

Lotul de jucători este de asemenea unul de top, în condițiile în care timișorenii sunt lideri distanțați și la capitolul salarii. În acest moment, sub comada lui Dan Alexa activează fotbaliști bine cotați, care au evoluat cu succes în primul eșalon din România, precum Aurelian Chițu, Romeo Benzar, Ovidiu Popescu, Andrei Artean, Vlad Morar și Stephan Drăghici sau stranieri de valoare cum sunt Andras Huszti și Kevin Appiah Nyarko.

Nu trebuie neglijată nici susținerea pe care Știința Poli o primește din partea fanilor, care nu o dată și-au arătat dragostea pentru club.

De asemenea, fotbalul timișorean este pe cale să-și rezolve și problema infrastructurii. Arena „Eroii Timișoarei”, de 10.000 de locuri, este aproape de finalizare și va fi dată în folosință la începutul anului viitor, în vreme ce noul stadion „Dan Păltinișanu”, de 32.000 de locuri, care va costa 140 de milioane de euro, are ca orizont de inaugurare anul 2029.