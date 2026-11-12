Adversar tare pentru universitari în etapa a VII-a a Ligii Zimbrilor

La trei săptămâni de la precedentul meci de campionat, CSU Suceava va reveni în Liga Națională de handbal masculin pentru confruntarea cu SCM Politehnica Timișoara.

Partida, care se va disputa în sala „Dumitru Bernicu” de la Liceul cu Program Sportiv, sâmbătă, 14 noiembrie, cu începere de la ora 17.30, este considerată foarte dificilă de antrenorul universitarilor, Bogdan Șoldănescu: „Va fi un meci greu, în fața unei formații deosebit de experimentate. De altfel, Timișoara este echipa cu media de vârstă cea mai ridicată din Liga Zimbrilor, în vreme ce noi ne situăm exact la polul opus. Sper ca prin entuziasmul tinereții să le punem probleme, să răsturnăm calculele hârtiei, iar punctele să rămână la Suceava, așa cum s-a întâmplat și anul trecut. Cert este că timișorenii fac un sezon foarte bun și au reușit chiar să învingă campioana Dinamo, ceea ce nu este la îndemâna oricui”.

La rândul său, interul dreapta Codrin Radu a precizat că el și colegii săi sunt puși în gardă de forma arătată de Politehnica în actuala ediție de campionat: „Întâlnim o echipă puternică, care practică un handbal de calitate. Se bazează pe un lot numeros, așa că au multe soluții pe durata unui meci întreg. Fac un atac pozițional cu mare răbdare și sunt buni atât la șuturile de la distanță, cât și în duelurile unu la unu. În mod sigur va fi un spectacol frumos și ne așteptăm ca sala să fie și de această dată plină”.

Vineri și sâmbătă, în etapa a VII-a a Ligii Zimbrilor mai sunt programate întâlnirile HC Buzău – Potaissa Turda, Dinamo București – Teutonii Ghimbav, Steaua București – CSM București, CSM Constanța – Minaur Baia Mare și CSM Vaslui – Universitatea Cluj.

Clasament

1 Dinamo București 6 5 0 1 176-147 10

2 CSM București 6 5 0 1 201-178 10

3 Minaur Baia Mare 6 4 1 1 188-162 9

4 SCM Poli Timișoara 6 4 1 1 185-162 9

5 Potaissa Turda 6 3 2 1 152-144 8

6 CSU Suceava 6 3 0 3 181-179 6

7 HC Buzău 6 3 0 3 178-178 6

8 CSM Vaslui 6 3 0 3 158-172 6

9 CSM Constanța 6 2 0 4 151-150 4

10 Steaua București 6 1 0 5 174-184 2

11 Universitatea Cluj 6 1 0 5 148-178 2

12 Teutonii Ghimbav 6 0 0 6 171-229 0