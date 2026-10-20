Handbal

Adversar accesibil pentru CSU Suceava în optimile Cupei României

Adversar accesibil pentru CSU Suceava în optimile Cupei României
Adversar accesibil pentru CSU Suceava în optimile Cupei României

Programul meciurilor din Turul al II-lea al Cupei României la handbal masculin a fost stabilit marți, în cadrul tragerii la sorți care a avut la loc la sediul FRH.

În optimile competiției, CSU Suceava va juca în deplasare cu divizionara secundă CSM Sighișoara.

Meciurile din această fază a întrecerii se vor disputa pe 12 decembrie. În caz de egalitate după 60 de minute, se vor executa aruncări de la 7 metri.

CSU Suceava s-a calificat în optimile Cupei României după ce a câștigat cu scorul de 44-30 meciul disputat pe terenul echipei de Divizia A Unirea Sânnicolau Mare.

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