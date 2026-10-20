Adversar accesibil pentru CSU Suceava în optimile Cupei României

Programul meciurilor din Turul al II-lea al Cupei României la handbal masculin a fost stabilit marți, în cadrul tragerii la sorți care a avut la loc la sediul FRH.

În optimile competiției, CSU Suceava va juca în deplasare cu divizionara secundă CSM Sighișoara.

Meciurile din această fază a întrecerii se vor disputa pe 12 decembrie. În caz de egalitate după 60 de minute, se vor executa aruncări de la 7 metri.

CSU Suceava s-a calificat în optimile Cupei României după ce a câștigat cu scorul de 44-30 meciul disputat pe terenul echipei de Divizia A Unirea Sânnicolau Mare.