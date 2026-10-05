Un om a marcat o întreagă comunitate, iar acum cei care conduc administrația locală îl cinstesc așa cum se cuvine.

Este vorba de fostul lider comunist Emil Bodnăraș, care își doarme somnul de veci acolo unde și-a dorit: în cimitirul din Iaslovăț.

Adus cu trenul și apoi preluat de un car cu boi pentru a putea fi înmormântat cu onoruri militare

Ion Cotoară, primarul comunei Iaslovăț, are amintiri despre Emil Bodnăraș, atât din perioada când era copil, dar și de la înmormântarea acestuia din ianuarie 1976, un eveniment care a marcat tot satul.

”Pentru Iaslovăț, Emil Bodnăraș, mi-aduc aminte de când eram copil, era o personalitate. Venea cu elicopterul și mergea la mătușa lui, în Bodnăreni și noi îl urmăream, mergeam după el”, a rememorat Ion Cotoară.

Primarul din Iaslovăț spune că întreaga comunitate îi datorează multe lui Emil Bodnăraș, inclusiv introducerea cu prioritate a rețelei de curent electric.

Primarul Ion Cotoară se ocupă ca mormântul lui Emil Bodnăraș să fie îngrijit

”Pentru localitate a făcut multe lucruri bune. Spre exemplu, în anii 1973-1974 s-a făcut o reabilitare, s-a refăcut pictura, dar și extindere la biserica Sfântului Nicolae din Iaslovăț.

Tot atunci, la timpul respectiv, era o moară țărănească care era veche și s-a dotat și a funcționat ani de zile pentru folosul comunității.

Căminul cultural la noi era un cămin vechi, practic de pe timpul când era până în colectivizare era un grajd de-al cailor, iar apoi, pe timpul colectivizării, a CAP-ului, a primit destinație de cămin cultural”, a mai precizat primarul din Iaslovăț.

Au dat statuia jos și au vrut să ia bronzul, dar au avut o surpriză

După evenimentele din decembrie 1989, gloria lui Emil Bodnăraș a apus odată cu regimul pe care l-a slujit.

De asta au vrut să profite câțiva localnici, care au crezut că se vor îmbogăți.

”La căminul cultural care acum este o casă de cultură avem și o statuie. Atunci, când s-a construit, s-a amplasat și statuia lui Emil Bodnăraș în fața căminului cultural.

În 1990-1991 o parte din persoane mai răuvoitoare au demolat, au dat jos de pe soclu statuia respectivă gândindu-se că este din bronz și se poate folosi.

Dar, era o foiță foarte subțire de 2-3 mm și nu au putut folosi nimic. Noi am reconstruit-o, am pus acea machetă care era din fibră de sticlă, am pus-o, tot noi o întreținem de fiecare dată, iar pentru mine și comunitatea din Iaslovăț, chiar dacă a fost trecutul lui cum a fost, noi îl stimăm”, a arătat Ion Cotoară.

Îngropat cu armata și cu onoruri militare

Chiar dacă la începutul anilor 1990 imaginea lui Emil Bodnăraș a pălit, chiar și la Iaslovăț, între timp lucrurile au fost repuse pe făgașul normal.

Primăria Iaslovăț și primarul Ion Cotoară se ocupă cu întreținerea mormântul celui care cândva era un idol în sat.

”Ca drept dovadă și la cimitir, unde s-a mai degradat mormântul, noi l-am refăcut și îl întreținem în continuare”, a mai spus Ion Cotoară,

Acesta își amintește de acel moment memorabil din viața comunității din Iaslovăț, al înmormântării lui Emil Bodnăraș.

”Când a murit, a fost transportat de la București, că asta a fost dorința lui să fie mormântat la Iaslovăț, și a fost adus cu trenul.

Era înzăpezit, era vremea cu zăpadă, și a fost adus până la Cacica, de unde a fost preluat de mașini militare și a adus până la intersecție, la drumul județean de atunci, cu drumul de la biserică, de acolo a fost pus pe un car cu boi și a fost transportat până la cimitir, cu gardă de onoare, cu tot absolut ce ține de acest ceremonial.

Pentru Iaslovăț, la vremea respectivă, a fost un eveniment. Era plin peste tot locul, era plin de armată, cum era la timpul respectiv, de securitate, care asigura paza până la mormânt”, a mai relatat primarul Ion Cotoară.

Cine a fost Emil Bodnăraș?

Emil Bodnăraș a fost unul dintre cei mai importanți lideri din perioada comunistă.

A fost vicepreședinte și prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, dar și, respectiv al transporturilor și telecomunicațiilor.

În perioada interbelică a fugit în URSS, iar când a revenit în țară a fost condamnat la 10 ani de închisoare, pedeapsă redusă la 5 ani după rejudecare.

S-a împrietenit cu Gheorghe Gheorghiu Dej, primul lider al României comuniste, iar mai apoi a intrat în grațiile lui Nicolae Ceaușescu, pe care l-a sprijinit să ajungă la putere.

Adus cu trenul și apoi preluat de un car cu boi pentru a putea fi înmormântat cu onoruri militare

De aici și faptul că la moartea lui Emil Bodnăraș, fostul dictator Nicolae Ceaușescu i-a purtat sicriul pe umăr.

Emil Bodnăraș a primit mai multe ordine și medalii, iar satul Iaslovăț a purtat numele său în perioada 1976-1996.

Sicriul lui Emil Bodnăraş purtat de Nicolae Ceaușescu