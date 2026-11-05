Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Iacob Putneanul la hramul Parohiei „Sfinții Arhangheli” din Ițcani

În zilele de 7 și 8 noiembrie 2026, credincioșii suceveni sunt invitați să participe la un amplu program liturgic și cultural, prilejuit de sărbătorirea hramului Parohiei „Sfinții Arhangheli” din cartierul Ițcani, al cărui moment central îl va constitui aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Iacob Putneanul. Manifestările vor îmbina rugăciunea, cinstirea sfinților, cunoașterea istoriei Bisericii și comuniunea comunității parohiale.

„Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, serbările hramului vor debuta sâmbătă, 7 noiembrie, la ora 11:00, cu lansarea volumului <Sfântul Ierarh Iacob Putneanul – Model de sfințenie și demnitate națională>, semnat de părintele protosinghel Ioan Tofan și publicat la Editura Crimca. Cartea va fi prezentată de lect. univ. dr. Alexandru Prelipcean de la Facultatea de Teologie Ortodoxă <Sfântul Dumitru Stăniloae> din Iași”, a transmis parohul Bisericii „Sfinții Arhangheli” din cartierul Ițcani, pr. Gabriel Herea.

La ora 12:00 va avea loc primirea sfintelor moaște. Rânduiala întâmpinării va fi organizată de Consiliul și Comitetul Parohial, în colaborare cu Școala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod” din Suceava, iar soborul clerical va fi coordonat de părintele protopop Ionel Doru Budeanu, de la Protopopiatul Suceava I.

După slujba Acatistului Sfântului Iacob Putneanul, credincioșii vor avea posibilitatea să se închine la sfintele moaște. Seara, începând cu ora 19:00, va fi săvârșită slujba de priveghere, cu Vecernia, Litia și Utrenia, la strană urmând să cânte psalți ai Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanul”.

Biserica va rămâne deschisă pe tot parcursul nopții de sâmbătă spre duminică

Pr. Gabriel Herea a transmis că Biserica „Sfinții Arhangheli” va rămâne deschisă pe tot parcursul nopții, în permanență fiind prezenți un cleric și cel puțin doi credincioși. La orele 23:00, 1:00, 3:00 și 5:00 va fi cântat Acatistul Sfântului Ierarh Iacob Putneanul.

Duminică, 8 noiembrie, în ziua prăznuirii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, începând cu ora 8, programul va continua cu slujba Ceasurilor, Acatistul Sfinților Arhangheli și Sfânta Liturghie. Răspunsurile liturgice vor fi asigurate de Corala Parohială „Virginel Stempel”.

La ora 11:30 va avea loc tradiționala procesiune prin Ițcani, în jurul parcului și al bisericii parohiale. La ora 16:00, sfintele moaște vor pleca spre Mănăstirea Putna.

„Astfel, prin prezența moaștelor Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, un mitropolit implicat în educarea poporului și întemeierea unei legislații echitabile pentru muncă, sucevenii ce locuiesc în lunca râului Suceava mărturisesc încă o dată vocația localității Ițcani Gară de a fi un centru urban dedicat interesului pentru educației și respectului pentru muncă, valori cultivate în localitate încă din momentul întemeierii acesteia odată cu înființarea depoului, a Gării Ițcani și a zonei industriale, în secolul al XIX-lea”, a completat pr. paroh Gabriel Herea.