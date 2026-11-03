Adrian Puiu, despre anii în care a învățat să piardă, să renunțe și să o ia de la capăt

Pe Adrian Puiu, mulți îl cunosc în calitate de director al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți. Noi am vrut să aflăm mai multe despre omul care a ajuns să ocupe această funcție.

De ce a ales să studieze istoria, la Suceava? Cum a început să predea? De ce și-a dorit să devină director? Câtă putere are, de fapt, un director de colegiu? Ce faci atunci când numirea ta provoacă nemulțumiri? Cât de greu este să conduci o școală în care așteptările sunt mereu ridicate? Ce l-a atras spre politică, ce l-a făcut să renunțe și să o ia de la capăt?

Am descoperit și o poveste mai puțin cunoscută: un eșec din adolescență pe care, după mulți ani, a ținut să îl depășească. Aceasta este explicația faptului că, în ciuda împlinirii profesionale și familiale la care ajunsese, a decis să urmeze cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității „Ştefan cel Mare” Suceava. A absolvit-o cu a treia medie, asta în condițiile în care era și la cârma unui colegiu cu sute de elevi și cadre didactice. Dar care este întreaga poveste? O puteți afla urmărind podcastul „Interviurile Monitorul”, pe site-ul „Monitorului de Suceava”, dar și pe canalul de YouTube sau pe pagina de Facebook ale ziarului nostru.

Tot aici puteți afla și părerea lui Adrian Puiu despre provocările școlii românești, dar și ce a răspuns la întrebările: „Ați primit vreodată un telefon prin care vi s-a cerut să luați o decizie profesională în favoarea cuiva?”, „Există profesori care nu ar mai trebui să intre la clasă?” sau „Dacă ați fi astăzi elev, v-ar plăcea să îl aveți profesor pe Adrian Puiu?”