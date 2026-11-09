Adrian Năstase, despre diplomația de culise a lui Titulescu, ceasurile elvețiene și legăturile cu masoneria, în conferința de la Suceava

Sala de conferințe a Muzeului de Istorie din Suceava, din cadrul Muzeului Național al Bucovinei, a fost plină, la sfârșitul săptămânii trecute, cu prilejul evenimentului dedicat uneia dintre cele mai importante figuri ale diplomației românești. La conferința „Nicolae Titulescu și rețelele de influență ale Europei interbelice”, fostul premier și ministru de externe Adrian Năstase a vorbit despre activitatea și viziunea lui Nicolae Titulescu, în fața unui public divers, format din cercetători, istorici, elevi, studenți și membri PSD din vechea și noua gardă.

În prelegerea sa, Adrian Năstase a plecat de la o întrebare care vizează politica externă a României: poate un stat de dimensiuni medii să influențeze cursul Europei? Răspunsul desprins din cariera lui Titulescu, dublu președinte al Adunării Generale a Ligii Națiunilor, este afirmativ. Fostul demnitar a explicat că există situații în care prestigiul, credibilitatea și încrederea inspirate de un diplomat devin ele însele instrumente de politică externă. Mai mult, Năstase a subliniat că prestigiul personal este cel care păstrează accesul în cercurile decizionale relevante chiar și după pierderea funcției oficiale.

Vorbind despre conceptul de „patriotism juridic”, Adrian Năstase a arătat că „europeanul Titulescu nu îl anula pe patriotul român”. Exemplificând prin celebrul dosar al optanților maghiari, când România a invocat egalitatea în fața legii și suveranitate națională, Năstase a explicat că „patriotismul juridic” înseamnă să aperi interesul național prin intermediul dreptului internațional. Titulescu nu respingea controlul internațional, dar cerea ca acesta să fie aplicat la fel tuturor statelor, fără dublă măsură. Potrivit fostului premier, România a aplicat același mecanism juridic și în negocierea platoului continental al Mării Negre, în 2004, reușind să câștige la Tribunalul de la Haga în 2009 aproape 80% din teritoriul supus arbitrajului internațional.

Raportându-se la actualitatea europeană, Adrian Năstase a declarat că România nu ar trebui să fie de acord cu eliminarea dreptului de veto, deoarece acesta reprezintă o protecție pe care statele mai mici și-o pot asigura în fața presiunilor venite din partea țărilor mari. El a subliniat că este nevoie să cunoști istoria pentru a te racorda la problemele din prezent, exprimându-și speranța că aceste repere intră „în bagajul de memorie al diplomaților și al oamenilor politici de astăzi”.

Prelegerea a vizat și finețea negocierilor diplomatice, amintind obiceiul lui Nicolae Titulescu de a dărui interlocutorilor săi ceasuri elvețiene LeCoultre Reverso, care aveau gravată semnătura sa, pentru a transmite mesajul necesității sincronizării ceasurilor când încep negocierile. În acest registru, Năstase a atras atenția că o victorie obținută prin umilirea interlocutorului este periculoasă, întrucât poate produce, în timp, dorința de revanșă.

În încheiere, fostul premier a abordat legăturile diplomatului interbelic cu organizațiile influente ale vremii. El a precizat că, deși nu există încă dovezi clare dacă Titulescu a fost membru al masoneriei sau al Rotary, este cert că acesta avea contacte strânse cu ambele organizații. Năstase a menționat că, în ceea ce-l privește, el nu a fost membru al masoneriei, însă a considerat că România nu trebuie să păstreze interdicțiile anterioare, motiv pentru care Marea Lojă Națională din România a fost recunoscută de utilitate publică prin hotărâre de guvern, în anul 2004. O decizie similară a vizat și organizația Rotary, al cărei membru de onoare este, subliniind că asemenea structuri creează punți utile de comunicare între țări.