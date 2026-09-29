Adrian Mutu, astăzi, la o ediție specială a emisiunii „Concret”, de la Antena 3 Suceava

Astăzi, începând cu ora 18.00, Antena 3 Suceava va difuza o ediție specială a emisiunii ”Concret”, invitat fiind Adrian Mutu. După ce aseară fostul internațional român a comentat meciul România – Bosnia Herțegovina, 2-4, astăzi acesta a fost la Suceava, special pentru emisiunea moderată de Sorin Avram. Fostul mare fotbalist a vorbit despre actuala Națională, despre Naționala de la Euro 2024, dar și despre Naționala lui Adrian Mutu care a fost prezentă la Campionatul European din 2008.

Emisiunea va putea fi urmărită pe rețelele Digi (215), Vodafone (403) și Orange (905), dar și pe pagina de Facebook a Antenei 3 Suceava. Ulterior, emisiunea va fi încărcată pe pagina de YouTube a televiziunii.