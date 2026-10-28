Handbal

Adrian Chiruț revine în Liga Florilor

Adrian Chiruț revine în Liga Florilor
Adrian Chiruț revine în Liga Florilor

Antrenorul sucevean Adrian Chiruț și-a reziliat la începutul acestei săptămâni contractul cu formația de handbal feminin Jomi Salerno, cu care a câștigat ultima ediție a Cupei Italiei, pentru a-l înlocui la conducerea tehnică a Coronei Brașov, echipă clasată pe locul al optulea în Liga Florilor, pe norvegianul Bent Dahl.

În vârstă de 43 de ani, Adrian Chiruț și-a început cariera de antrenor la CSU Suceava, după care a pregătit echipele de handbal feminin SCM Gloria Buzău, CSM Slatina, CSJ Prahova și Jomi Salerno.

Adrian Chiruț va debuta pe banca tehnică a brașovencelor duminică, 1 noiembrie, pe teren propriu, atunci când Corona va primi vizita Dunării Brăila, în etapa a VIII-a a Ligii Florilor.

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