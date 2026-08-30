Adolescentă plecată de acasă, căutată de polițiști

Polițiștii caută o fată în vârstă de 14 ani și 6 luni, Daria Valentina Ceornea, din comuna Dumbrăveni, care vineri, 28 august, a plecat voluntar de la domiciliu, fără a reveni până în prezent.

Semnalmente: înălțime cca. 1,65 m, constituție astenică, par șaten, ondulat, lung, ochi căprui.

La momentul plecării, minora era îmbrăcată cu pantaloni tip bluejeans, tricou maro și adidași albi.

În cazul în care dețineți date sau informații cu privire la minora căutată, apelați SNUAU 112 sau contactați cea mai apropiată unitate de poliție.