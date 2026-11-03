Administratorul unui disco-bar, încătușat de polițiști în timpul unei razii de amploare, derulate în localuri, dar și în trafic

Administratorul unui disco-bar din Fălticeni a fost încătușat de polițiști în timpul unei razii de amploare derulată în acest municipiu, la finele săptămânii trecute, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Bărbatul era băut și a încercat obstrucționarea activității de control a polițiștilor, se arată într-un comunicat al IPJ Suceava.

Echipa de control a constatat că la unitatea respectivă (D&D, de pe strada Republicii), nu se folosea casa de marcat, administratorul fiind sancționat contravențional și cu amendă în valoare de 1000 lei, la legea care pedepsește actele de tulburarea a ordinii și liniștii publice.

Cazul de mai sus este unul punctual, din cadrul unei acțiuni de amploare care s-a desfășurat în zona Fălticeni.

Având în vedere cazurile de violențe petrecute recent în municipiul Fălticeni, care au culminat cu un omor între tineri, conducerea IPJ Suceava a elaborat un plan de acțiuni de control derulate pe parcursul unei săptămâni, care au culminat în weekendul trecut, cu acțiuni tip razie, cu controale în trafic, dar și în baruri și săli de jocuri.

În total, pe perioada planului, în cadrul acțiunilor din zona Fălticeni au fost angrenați peste 400 de polițiști.

Prin mobilizarea mai multor polițiști, s-a asigurat o prezență sporită pe stradă și în baruri și săli de jocuri, în municipiul Fălticeni, dar și în localități limitrofe.

Având în vedere că elevii au fost în vacanță, au fost organizate și întâlniri cu responsabilii unităților de învățământ pentru dispunerea unor măsuri de creștere a siguranței în mediul școlar.

Totodată, pe timpul zilei s-a acționat pentru prevenirea accidentelor rutiere pe fondul vitezei excesive, cu utilizarea aparatelor radar din dotarea Poliției Municipiului Fălticeni, dar și cu radare ale Serviciului Rutier IPJ Suceava.

În total, în cadrul acțiunii au fost aplicate 273 de amenzi, în valoare de aproximativ 150.000 de lei.

Cele mai multe nereguli au fost la regimul rutier, fiind reținute 12 permise de conducere, 8 certificate de înmatriculare și două seturi de plăcuțe de înmatriculare;

În weekend, au fost verificate 19 localuri, din care 13 baruri și șase săli de jocuri.

Comisarul-șef Ionuț Epureanu, adjunct în cadrul IPJ Suceava, a arătat că problemele constatate au fost punctuale, și nu de o mare gravitate.

„În urma desfășurării acțiunilor nu au fost constatate probleme deosebite, fapte de agresiune sau alte incidente deosebite, asigurându-se intervenția promptă și eficientă”, a transmis ofițerul.