Administratorul adăpostului de câini de la Berchișești a scăpat de controlul judiciar

Gheorghiță Cătălin Țăran, administratorul adăpostului de câini de la Berchișești, inculpat în dosarul în care procurorii îl acuză de infracțiunea de „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept”, a contestat cu succes prelungirea controlului judiciar, care îi impunea anumite restricții.

Prin decizia definitivă a Judecătoriei Gura Humorului, controlul judiciar impus de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, care era valabil până pe 4 decembrie, a fost anulat, plângerea lui Gheorghiță Cătălin Țăran fiind admisă.

Pentru cei mai puțin avizați, ancheta continuă, dar administratorul nu mai este supus nici unei măsuri preventive și nu are obligații impuse.

Procurorii îl acuză pe acesta de 662 de infracțiuni.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, cei care coordonează ancheta din acest caz, susțin că, în perioada 21.12.2023-04.04.2026, inculpatul, în calitate de medic veterinar, ar fi ucis prin acțiunea de eutanasiere, fără drept, cu încălcarea dispozițiilor legale în materie (respectiv art. 5 și 7 din OUG nr. 155 din 2001), 662 de exemplare canine, capturate și transportate la adăpostul privat din Berchișești.

Câinii au fost eutanasiați din motive medicale, respectiv boală cronică și agresivitate, însă procurorii consideră că aceste probleme au fost constatate din pix. Mai concret, nu ar exista documente medicale care să susțină diagnosticele care au dus la decizia de eutanasiere.

Conform legii, la un adăpost public se pot face eutanasieri, nu însă și la unul privat.

Motivul trecut la majoritatea eutanasierilor a fost ”agresivitatea”.

Percheziții la adăpstul de la Berchișești

Se declară nevinovat

Medicul Țăran nu a recunoscut acuzațiile și își susține nevinovăția. El s-a declarat doar un iubitor de animale care a dezvoltat și o societate care să gestioneze problema câinilor fără stăpân, în limitele legii.

Avocații acestuia pregătesc o apărare pe care o consideră solidă, pe argumentul că medicul veterinar nu poate fi acuzat în termeni reali de uciderea câinilor, cu intenție, fără drept, în condițiile în care el avea drept de evaluare medicală a acestora (în calitate de medic veterinar) și de a stabili un diagnostic, chiar și fără documente justificative.

Medicul veterinar se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o sentință judecătorească definitivă.

Dosarul penal din acest caz a fost deschis pe 16 decembrie 2025, când organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat în acest caz cu privire la săvârșirea infracțiunii de „ucidere a animalelor cu intenție, fără drept”, faptă prevăzută și pedepsită de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

D osarul a fost preluat spre soluționare de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava la data de 6 aprilie 2026.

Pe 6 august 2026 au avut loc și percheziții, urmate de punerea oficială sub acuzare a medicului și reținerea acestuia în arest pentru 24 de ore.