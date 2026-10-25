Adina Colomeischi, decanul Facultății de Psihologie, nominalizată la Gala Psihologului, categoria „Cercetare cu impact clinic”

Conf. univ. dr Adina Aurora Colomeischi, decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), se numără printre finaliștii Galei Psihologului 2026, fiind nominalizată la categoria „Cercetare cu impact clinic”.

Aceasta este coordonatoarea la nivel național al „PROMEHS – Promovarea sănătății mintale în școală”, proiect cofinanțat de Comisia Europeană, care vizează facilitatea educației pentru sănătate mentală în școlile din țările UE, în contextul în care problemele de sănătate mentală în rândul copiilor au crescut în ultima perioadă, iar jumătate dintre acestea își au debutul înainte de vârsta de 14 ani

„Sunt onorată să primesc nominalizarea la categoria <Cercetare cu impact clinic> în cadrul Galei Psihologului 2026. Este o bucurie pe care o împărtășesc cu întreaga echipă alături de care am lucrat pentru a aduce cercetarea mai aproape de școală și de nevoile copiilor și profesorilor.

În spatele acestei nominalizări se află ani de muncă împreună, colaborare între cercetători și practicieni, întrebări, învățare și convingerea comună că sănătatea mintală trebuie susținută încă din școală. Programul <PROMEHS – Promovarea sănătății mintale în școală> propune primul curriculum european dedicat acestui domeniu și reprezintă o intervenție fundamentată pe dovezi științifice, a cărei eficacitate a fost evaluată în șase țări europene.

Pentru mine, această nominalizare este și un îndemn să continuăm împreună, cu rigoare, grijă și speranță, astfel încât tot mai mulți copii și profesori să găsească în școală un loc în care să se simtă în siguranță, sprijiniți și încrezători în propriile resurse.

Mulțumesc organizatorilor Galei Psihologului pentru această nominalizare și pentru că pun în lumină munca prin care psihologia contribuie la binele oamenilor”, a subliniat Adina Colomeischi.

PROMEHS a fost implementat de către șase țări europene partenere (Italia, Croația, Grecia, Letonia, Portugalia, România).

La nivelul județului, proiectul s-a derulat cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

Gala Psihologului celebrează contribuțiile profesioniștilor și inițiativelor care susțin dezvoltarea domeniului psihologiei.

„Ce premiem, de fapt, la Gala Psihologului?

Nu doar ani de experiență. Nu doar rezultate individuale. Ci modurile diferite în care psihologia poate avea impact.

Premiem mentoratul care formează generații noi de specialiști, inițiativele care duc sănătatea mintală mai aproape de oameni, cercetarea cu impact clinic, contribuțiile în advocacy și politici publice, instrumentele care sprijină profesia, curajul de a deschide direcții noi, colaborarea interdisciplinară și vocile care fac psihologia mai prezentă și mai bine înțeleasă în spațiul public”, transmit organizatorii.