Adina Colomeischi, decanul Facultății de Psihologie, câștigătoare la Gala Psihologului, secțiunea „Cercetare cu impact clinic”

Conf. univ. dr. Adina Aurora Colomeischi, decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), este câștigătoarea categoriei „Cercetare cu impact clinic”, din cadrul Galei Psihologului 2026, eveniment desfășurat duminică seară, la sala Dalles.

Adina Colomeischi este coordonatoarea la nivel național al „PROMEHS – Promovarea sănătății mintale în școală”, proiect cofinanțat de Comisia Europeană, care vizează facilitarea educației pentru sănătate mentală în școlile din țările UE, în contextul în care problemele de sănătate mentală în rândul copiilor au crescut în ultima perioadă, iar jumătate dintre acestea își au debutul înainte de vârsta de 14 ani.

„Cu mare recunoștință pentru toți cei care au înțeles valoarea unei intervenții validate științific care promovează sănătatea mintală în școală, anunț cu bucurie câștigarea distincției pentru secțiunea <Cercetare cu impact clinic> din cadrul Galei Psihologului 2026.

La Sala Dalles, a fost o seară construită într-un concept integrat, în care arta, prin muzică și dans, a facilitat comunicarea poveștilor de succes din lumea psihologiei aplicate. Mulțumesc organizatorilor, Asociației Planul B, Congresul de Psihologie Clinică, pentru această inițiativă, pentru nominalizare și pentru acordarea acestei distincții! (…)

Premiul acesta, al întregii echipe de la FPSE – Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, ne responsabilizează și ne angajează în a dezvolta programe validate științific care să ajungă la comunitate!

La USV educăm, cercetăm și dăm mai departe tot ceea ce învățăm împreună pentru o lume mai bună!”, a menționat Adina Colomeischi după câștigarea premiului.

Proiectul PROMEHS a fost implementat de către șase țări europene partenere (Italia, Croația, Grecia, Letonia, Portugalia, România).

La nivelul județului, proiectul s-a derulat cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

„IȘJ Suceava a implementat și desfășurat activități de sustenabilitate, din echipa de implementare au făcut parte: inspector școlar prof. Lidia Acostoaie, inspector școlar prof. Tatiana Vîntur, inspector școlar general adjunct prof. Gabriela Scutaru. (…)

Felicitări echipelor din școlile sucevene care au implementat valorosul proiect.

Felicitări, Adina Colomeischi, pentru inovare, cercetare în teme de actualitate: inteligență emoțională, stare de bine, reziliență, sănătate mintală!”, a punctat prof. Tatiana Vîntur.

Gala Psihologului a celebrat contribuțiile profesioniștilor și inițiativelor care susțin dezvoltarea domeniului psihologiei.