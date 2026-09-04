Adăpostul public de câini din Suceava a primit o amendă de 27.000 de lei din partea DSVSA Suceava

Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava a amendat adăpostul public de câini din municipiul Suceava cu 27.000 de lei, în urma unor verificări efectuate pe 3 septembrie 2026, și i-a suspendat temporar activitatea.

Acțiunea de control a urmărit verificarea modului în care sunt respectate prevederile legislației sanitar-veterinare referitoare la gestionarea și protecția câinilor fără stăpân.

Echipa de inspectori a fost formată din reprezentanți ai serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală și medicul veterinar oficial al Circumsripției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava 2 din cadrul DSVSA Suceava.

În urma verificărilor au fost identificate mai multe neconformități privind organizarea și funcționarea adăpostului, evidența animalelor și a activităților sanitar-veterinare, precum și condițiile și procedurile aplicabile în cadrul unității, respectiv lispa unui mijloc de transport animale vii autorizat pentru transportul cainilor capturati.

Stare de igienă necorespunzătoare

Printre aspectele constatate se numără lipsa documentelor care să ateste efectuarea inspecțiilor zilnice ale efectivului de animale, lipsa unor proceduri documentate privind intervenția în cazul îmbolnăvirilor și accidentelor. Nu există contracte încheiate cu organizații nonguvernamentale (există doar colaborări externe). Adăpostul (administrat de Administrația Piețelor Suceava SA, acționar majoritar Primăria Suceava) nu are stabilit un program de vizitare în zilele de sâmbătă, duminică și de sărbători legale pentru publicul care dorește să adopte câini.

Pardoselile boxelor nu sunt construite în pantă, iar scurgerile acestora sunt colmatate (înfundate) și neigienizate, cu infiltrații între boxe și paviment distrus.

În urma deficiențelor constatate, echipa de control a dispus o serie de măsuri pentru remedierea acestora. Printre măsurile stabilite se află corectarea modalității de ținere a registrului principal prin completarea tuturor rubricilor și asigurarea trasabilității complete (fiecare câine intrat trebuie să aibă o finalitate clară: adoptat, revendicat, menținut în adăpost sau eutanasiat). Implementarea unui registru sau a unor fișe scrise în care asistentul veterinar să consemneze obligatoriu cele 1-2 inspecții zilnice efectuate. Repararea pavimentului, a sistemul de scurgere și izolarea boxelor.

Sancțiuni și suspendarea activității

Conform Compartimentului Comunicare și Relații cu Publicul DSVSA Suceava, pentru deficiențele constatate au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, în cuantum total de 27.000 de lei.

Ca măsură complementară, DSVSA Suceava a emis ordonanță de suspendare a activității adăpostului, pentru 30 de zile, până la remedierea tuturor deficiențelor constatate.

După remedierea măsurilor dispuse, operatorul va trebui să notifice DSVSA Suceava în vederea reevaluării obiectivului.

Pe perioada suspendării activității, sunt interzise acțiunile de capturare, fiind permisă adopția câinilor aflați deja în adăpost. Totodată, va fi asigurată în continuare asistența sanitar-veterinară și îngrijirea animalelor cu respectarea legislației sanitare veterinare în vigoare privind sănătatea și bunăstarea acestora.

DSVSA Suceava va monitoriza îndeplinirea măsurilor dispuse și va reevalua situația adăpostului după notificarea privind remedierea neconformităților constatate.