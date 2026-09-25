Adăpostul de protecție civilă de sub o biserică din Suceava a dispărut, iar Arhiepiscopia a depus plângere penală

O sesizare ce vizează dispariția unui adăpost de protecție civilă construit din bani publici sub o biserică a fost înaintată Primăriei și Consiliului Local Suceava. Documentul a fost înregistrat la primărie la finalul lunii august și vine din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care notifică administrația locală că a sesizat organele de urmărire penală cu privire la fapte de deturnare de fonduri și gestiune frauduloasă.

Obiectul plângerii îl reprezintă adăpostul de apărare civilă (ALA) de la demisolul Bisericii „Sfânta Treime”, de pe strada Oituz. Din sesizarea Arhiepiscopiei reiese că în anul 1999, Primăria Suceava a contractat și achitat integral din bani publici execuția acestui buncăr de 207 mp către firma Remcet. Valoarea totală plătită prin facturi succesive între anii 2000 și 2002 a fost de aproximativ 91.400 de dolari (peste 1,4 miliarde de lei vechi la acea dată).

Deși adăpostul figura în inventarul domeniului public al municipiului Suceava, o verificare din vara anului 2024 a scos la iveală că fostul preot paroh al bisericii, Viorel Sidoriuc, între timp caterisit de Biserica Ortodoxă Română, a reușit în iunie 2024 să se intabuleze în Cartea Funciară pe persoană fizică, devenind proprietar atât pe parterul lăcașului de cult, cât și pe demisolul unde trebuia să funcționeze buncărul public. Mai mult, controalele efectuate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava au arătat că spațiul a suferit modificări majore după anul 2014. Inspectorii au emis un proces-verbal de contravenție prin care au dispus readucerea demisolului la forma inițială deoarece „efectiv nu mai este Adăpost de Protecție Civilă”.

Fostul paroh Viorel Sidoriuc, de la „Sfânta Treime”

În replică, fostul paroh a atacat decizia în instanță, susținând pe baza unei note tehnice că la adăpost s-ar fi renunțat încă din 1999 din cauza pânzei freatice ridicate. Afirmația este însă contrazisă de facturile de plată emise de primărie până în 2002 și de avizele ACET care confirmă racordarea buncărului.

Situația a culminat cu o decizie a Tribunalului Suceava, din iulie 2026, prin care municipalitatea a fost obligată să radieze buncărul din inventarul public pe motiv că acesta nu ar exista în fapt. În adresa către primărie, Arhiepiscopia arată că a aflat de caz cu totul întâmplător, nefiind citată în dosar. Juriștii eparhiali informează Primăria Suceava că instituția nu vrea să fie „părtașă la vreo ilegalitate”. Aceștia evidențiază că fostul preot a adus biserica și demisolul ca aport în natură într-o asociație privată, mutată ulterior în județul Harghita, deși lăcașurile de cult sunt bunuri sacre, inalienabile și aparțin exclusiv comunității parohiale, nu persoanelor private.

În răspunsul întocmit pe 24 septembrie a.c. de serviciul Juridic al primăriei, se menționează că hotărârea de radiere a buncărului nu este definitivă și va fi atacată cu recurs. Totodată, pe rolul Tribunalului se mai află un dosar, cu termen în februarie 2027, în care Arhiepiscopia solicită anularea tuturor actelor de împroprietărire ilegală și obligarea fostului preot de a lăsa biserica în deplină posesie. Compartimentul juridic al municipalității propune ca orice măsură administrativă locală să fie luată abia după ce instanțele se vor pronunța definitiv în aceste cauze penale și civile încrucișate.