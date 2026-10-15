Activități de formare destinate profesorilor de limba franceză și studenților care se pregătesc pentru o carieră didactică

În zilele de 12 și 13 octombrie 2026, Alianța Franceză din Suceava a organizat cea de-a VI-a ediție a evenimentului „La Rentrée francophone”, desfășurat sub tema „La Francophonie en écho”. Manifestarea, dedicată începutului anului francofon 2026–2027 și reluării cursurilor de limba franceză la Alianța Franceză din Suceava, a fost realizată în parteneriat cu Ambasada Franței la București, Institutul Francez din România, Institutul Francez din Iași și Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, în colaborare cu Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Asociația Română a Profesorilor Francofoni (ARPF) – filiala Suceava, și Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava.

Găzduit de Colegiul Național „Petru Rareș”, stagiul de formare a reunit profesori de limba franceză din învățământul preuniversitar și studenți care se pregătesc pentru o carieră didactică. Programul a cuprins ateliere interactive și conferințe susținute de formatori francofoni și experți implicați în proiecte educaționale la nivel regional și național, oferind participanților oportunitatea de a descoperi noi resurse și metode de predare a limbii franceze.

Invitații acestei ediții a întâlnirilor francofone, devenite o tradiție la Suceava, au fost Mihaela Băbuț, responsabilă de proiecte în cadrul AUF – Europa Centrală și Orientală, care a prezentat serviciile și oportunitățile oferite tinerilor francofoni, în cadrul intervenției „Services de l’AUF pour les jeunes francophones”; prof. dr. Constantin Tiron, inspector școlar pentru limbi moderne în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, care a coordonat atelierul „Comment favoriser la prise de parole en classe de FLE. Techniques d’animation et expression orale”, dedicat stimulării exprimării orale în cadrul orelor de limba franceză; Adrien Payet, formator de franceză ca limbă străină (FLE) și autor de manuale și metode de predare și învățare a limbii franceze, care a susținut două intervenții reunite sub tema „Activités ludiques et créatives en classe de FLE”, punând în valoare rolul activităților ludice și creative în procesul didactic.

Activități de formare destinate profesorilor de limba franceză și studenților care se pregătesc pentru o carieră didactică

Moment artistic

Programul a fost completat de un moment artistic emoționant, susținut de eleva Elena Alis Costache, acompaniată de profesorul Tiberiu Ciot, și de eleva Patricia Timofte, de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava. Un alt moment important l-a constituit înmânarea diplomelor celor trei laureați din România ai Concursului Internațional „Plume d’or”, desfășurat în luna martie 2026: Alina Nicoleta Bărbosu și Norbert-Florentin Dominte, elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu”, coordonați de prof. gr. I dr. Irina Melisch, și Diana Gabriela Zahariuc, elevă a Școlii Gimnaziale Nr. 1, coordonată de prof. gr. I Daniela Sandu.

Evenimentul s-a bucurat și de prezența lui Marion Ecalle, care, pentru prima dată la Suceava de la preluarea mandatului de director al Institutului Francez din Iași, a vizitat sediul Alianței Franceze din Suceava și a participat la întregul program de formare desfășurat la Colegiul Național „Petru Rareș”.

Invitații francofoni au vizitat Mănăstirea Dragomirna, unde au descoperit patrimoniul spiritual și cultural al Bucovinei, fiind impresionați de frumusețea locului și de ospitalitatea bucovineană.

Stagiul de formare „La Rentrée francophone”, ajuns la cea de-a VI-a ediție, a fost coordonat de prof. univ. DHC Sanda-Maria Ardeleanu, președinta de onoare a Alianței Franceze din Suceava, prof. Daniela Dungeanu, directoarea Colegiului Național „Petru Rareș”, și conf. univ. dr. Mariana Șovea, directoarea Alianței Franceze din Suceava.