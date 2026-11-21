În preajma Zilei Bucovinei și a Zilei Naționale a României, Biblioteca Municipală „George Bodea” din Câmpulung Moldovenesc organizează mai multe activități culturale dedicate istoriei și patrimoniului cultural bucovinean.

În perioada 23–27 noiembrie 2026, în intervalul orar 13:00–15:00, este programată activitatea „Zestrea culturală a Bucovinei”, care presupune un tur ghidat în Sala de carte veche și rară.

Pe 25 noiembrie 2026, începând cu ora 15:00, în Sala de lectură, va fi proiectat filmul „Cum trăiau românii din Bucovina”.

În ziua următoare, pe 26 noiembrie, de la ora 17:00, la Mansardă, va avea loc evenimentul „Glas de Bucovina, inimă de România”, un moment artistic susținut de Iustina Horga și de Grupul Vocal „Cununa Bucovinei” din Câmpulung Moldovenesc. Invitați speciali vor fi elevii clasei a II-a B de la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă”.

„Vă invităm să celebrăm împreună povestea, cântecul și moștenirea culturală a neamului nostru, în preajma Zilei Bucovinei și a Zilei Naționale a României, când gândul ni se îndreaptă cu recunoștință spre rădăcini”, a transmis Nicoleta Bogoș, managerul Bibliotecii Municipale „George Bodea” din Câmpulung Moldovenesc.