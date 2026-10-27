Activitate destinată cunoaşterii lumii francofone, organizată de Alianța Franceză din Suceava

Alianța Franceză din Suceava, în parteneriat cu Asociația Seniorilor Bucovineni, organizează miercuri, 28 octombrie 2026, la ora 13.00, prima întâlnire din cel de-al patrulea an al proiectului Itinéraires francophones, destinat cunoaşterii lumii francofone.

Activitatea din această săptămână propune publicului o serie de jocuri de tip întrebare-răspuns, care să actualizeze cunoștințele de limbă și cultură franceză, reunite sub genericul „Testez vos connaissances sur la France avec Quiz France”.

Într-un cadru motivant de exprimare și manifestare, participanții vor fi provocați să-și testeze abilitățile de comunicare, lucrul în echipă, împărtășirea experiențelor francofone prin utilizarea limbii franceze, grafică, muzică și alte forme de comunicare.

Tema își propune stimularea ingeniozității, a imaginației în comunicare, captarea atenției prin întrebări surprinzătoare şi activităţi ludice, într-o atmosferă destinsă, motivantă și încurajatoare.

Activitatea va fi coordonată de prof. gr. I ing. Angela Nesteriuc, preşedinta Asociației Seniorilor Bucovineni, şi este inclusă în proiectul „Alianţa Franceză din Suceava – motor de dezvoltare culturală a Bucovinei”, proiect desfăşurat cu sprijinul Consiliului Judeţean Suceava.