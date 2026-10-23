Activitate culturală la sediul Alianței Franceze Suceava

Miercuri, 21 octombrie 2026, începând cu ora 17:00, sediul Alianței Franceze Suceava a găzduit activitatea « Paroles en scène – harmonie entre poésie, théâtre et musique », desfășurată în cadrul proiectului « Les après-midi francophones ». Evenimentul, realizat în cadrul parteneriatului educațional « Paroles en scène », a reunit elevi îndrumați de cadre didactice de la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava, Școala Gimnazială Zvoriștea, Școala Gimnazială Verești și Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, în parteneriat cu Alianța Franceză Suceava. Deschiderea festivă a beneficiat de prezența prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, președinte de onoare al Alianței Franceze Suceava, și a conf. univ. dr. Mariana Șovea, director al Alianței Franceze Suceava. Rolul de prezentatoare ale întregului program le-a revenit elevelor laureate în cadrul prestigiosului concurs « La Plume d’or »: Zahariuc Diana Gabriela (prof. îndrumător Daniela-Cornelia Sandu) și Bărbosu Alina-Nicoleta (prof. îndrumător Daniela-Irina Melisch).

Spectacolul a debutat cu momentul muzical « Love Story: Accord et Voi x», susținut de eleva Cajvan Casiana de la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava, îndrumată de prof. Daniela-Cornelia Sandu, și prof. Diana-Giorgia Salup-Rusu. Interpretarea sa caldă și expresivă, ce a îmbinat sensibilitatea vocii cu armonia acompaniamentului instrumental, a creat o atmosferă plină de emoție și a cucerit de la primele acorduri publicul prezent în sală.

Programul artistic a continuat cu o suită amplă prezentată sub genericul « La magie des chansons et des poèmes français » de către elevii Școlii Gimnaziale Zvoriștea și ai structurilor sale. Astfel, elevii Școlii Gimnaziale Buda – Clim Alexandra, Corniciuc Alexandra, Ciornei Mădălina-Dumitrița, Matei Anisia, Hrițac Mihaela-Florentina, Andronic Natalia-Ioana și Maxim Petru-Mihai, îndrumați de prof. Daniela Ciornei – au recitat poezia « Le cartable » și au interpretat cântecele « La bienveillance » și « Bonjour les amis ». De la Școala Gimnazială Zvoriștea, elevii Dîrțu Eduard, Orhei Lavinia, Puiu Adelina și Boureanu Alessia, pregătiți de prof. Mirela-Andreia Șuiu, au interpretat piesele « Champs-Élysée s» (Joe Dassin), « Je ne regrette rien » (Édith Piaf) și « Je veux » (Zaz). Din partea Școlii Gimnaziale Șerbănești, elevele Alexa Flavia, Amurăriței Anemona Raisa, Ilaș Emma Maria, Ilaș Maria Silvia și Naharniuc Daria Sofia, ghidate de prof. Andreia Cobzaru, au prezentat melodiile « Le temps libre, c’est quoi? » și « Nos vêtements ».

Reprezentanții Școlii Gimnaziale Verești au oferit un moment scenic complex, pregătit sub coordonarea prof. Maria-Tatiana Purice și prof. Nicoleta Bimokono. Elevii Bernicu Maria, Birnicu Ioana, Bimokono Theodora, Ciobanu Filip, Codău Cristina, Enache Alexandra, Gavriliuc Elena, Goraș David, Maxim Ana Maria, Poinariu Daria, Vieriu Evelina și Vraciu Clara au pus în scenă piesa de teatru « Les trois plumes », urmată de interpretarea piesei «Padam, padam » a celebrei Édith Piaf.

Această inițiativă își propune să promoveze interesul tinerilor pentru limba și civilizația franceză, oferindu-le un cadru motivant de exprimare artistică și de dezvoltare a competențelor de comunicare. Totodată, proiectul încurajează spiritul de echipă, încrederea în sine și cooperarea între comunitățile școlare din mediul urban și rural, deschizând noi perspective de dezvoltare personală și educațională prin intermediul artei și al francofoniei.

Activitatea este inclusă în proiectul „Alianța Franceză din Suceava – motor de dezvoltare culturală a Bucovinei” desfășurat cu sprijinul Consiliului Județean Suceava.

Alianța Franceză din Suceava