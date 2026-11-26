Aproape 100 de elevi și cadre didactice de la Școala Gimnazială „Orest Renei” Burla au participat la activități de informare și prevenire organizate de polițiștii Biroului Siguranță Școlară, împreună cu Secția de Poliție Rurală Marginea, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava.

Aceștia le-au vorbit elevilor despre regulile de circulație rutieră, răspunderea penală și contravențională a minorilor, iar cadrelor didactice le-au prezentat aspecte privind semnele timpurii de identificare a elevilor cu tendințe de radicalizare/ extremism, sesizarea suspiciunilor cu privire la elevii care poartă fără drept obiecte periculoase, gestionarea conflictelor dintre elevi etc.

De altfel, prevenirea delincvenței juvenile, combaterea comportamentelor de risc și creșterea gradului de siguranță în mediul școlar au reprezentat principalele obiective ale acțiunii desfășurate miercuri, 25 noiembrie, la Școala Gimnazială „Orest Renei” Burla.

Acțiunea a urmărit, în principal, prevenirea portului fără drept de obiecte periculoase, descurajarea consumului de alcool și substanțe interzise, precum și prevenirea delicvenței juvenile.

Măsuri pentru un mediu sigur

În paralel cu activitățile preventive, polițiștii au efectuat controale la trei agenți economici din zona unității de învățământ, aceștia fiind informați cu privire la interzicerea de a comercializa băuturi alcoolice, băuturi energizante și produse din tutun către minori.

Totodată, au fost efectuate 89 de controale corporale și ale bagajelor elevilor, fără a fi identificate obiecte periculoase sau substanțe interzise.