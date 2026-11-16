Acțiuni de capturare în teren a câinilor vagabonzi, în mai multe zone ale Sucevei

Problema câinilor vagabonzi, prezenți în număr mare în toate cartierele Sucevei, ridică mari semne de întrebare, în condițiile în care în județ sunt active mai multe focare de rabie (turbare).

În acest context, în ultimele zile, echipa de capturare a Adăpostului Public Suceava a desfășurat o serie de intervenții în teren, beneficiind de sprijinul echipei ResPet – Animal Rescue din Cluj, echipă medicală veterinară specializată în intervenții pe teren.

Zonele din Suceava în care au fost făcute capturi de câini

”Colaborarea ne-a permis să răspundem unor sesizări mai complicate, în zone greu accesibile sau în situații în care capturarea obișnuită era dificilă. Pentru aceste intervenții a fost necesară utilizarea tranchilizantelor, cu respectarea procedurilor medicale și a măsurilor de siguranță”, spun reprezentanții Adăpostului Public Suceava.

Zonele în care s-a intervenit pentru capturarea câinilor fără stăpân:

* Mănăstirea Zamca și zona de agrement Zamca;

* Strada Apeductului;

* Zona Carpatis

* Ițcani și pasarela Ițcani;

* Zona Serpentine;

* Parcul de agrement de pe malul râului Suceava;

* Strada Eroilor;

* Burdujeni, cartierul Tineretului;

* Zona Drumuri și Poduri;

* Zona de sub pod, la Ițcani.

Toți cățeii capturați beneficiază de îngrijire medicală. Aceștia sunt sterilizați, vaccinați și deparazitați, urmând să fie cazați în țarcurile adăpostului și pregătiți pentru promovarea în vederea adopției.

Pericolul transmiterii rabiei la câinii fără stăpân

Recent, în județul Suceava au fost confirmate cazuri de turbare la vite, dar și la vulpi, de la care se pot răspândi extrem de ușor la câinii vagabonzi de la marginea localităților.

Un animal infectat aflat în faza agresivă a bolii poate transmite virusul unei persoane prin mușcătură sau zgârietură.

Virusul rabiei ucide și animalul, dar și omul, dacă se instalează în organism. Ultimul deces provocat de rabie în România a fost înregistrat anul trecut, la Iași. Victima a fost un bărbat mușcat de un câine, care s-a prezentat prea târziu la spital.