Acțiunea ,,Curățenia de toamnă” a IPJ Suceava – 15 autori de fapte penale, reținuți în arest într-o singură zi

Poliția municipiului Suceava și secțiile arondate din aria de competență au organizat, joi, 12 noiembrie, o acțiune de mare amploare, cu zeci de polițiști, în cazul mai multor autori de fapte penale, implicați în scandaluri, agresiuni, dar și în furturi.

A fost vorba, în mare, de o bătaie în grup, în comunitatea romă de la Chilișeni, dar și de o grupare de hoți care a acționat foarte intens într-un centru comercial din Suceava.

Bilanțul acțiunii intitulate ”Curățenia de toamnă” este unul cu adevărat impresionant – 15 ordonanțe de reținere în arest într-o zi.

Pe lângă cei reținuți în arest, un total de 24 de autori de fapte penale au dobândit calitatea de suspecți în dosare.

A fost nevoie inclusiv ca o parte dintre cei reținuți în arest să fie duși în centre de reținere în arest din alte județe.

Cel mai mare contingent de reținuți în arest este format din nouă suspecți (șapte bărbați și două femei) implicați într-o bătaie pe raza comunei Udești.

Cei nouă au fost puși sub acuzare sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „lovire sau alte violențe”, ”încăierare”, ”distrugere”, ”tulburarea ordinii și liniștii publice” și ”violarea de domiciliu”, după un scandal în loc public, urmat de bătaie, care a avut loc în satul Chilișeni.

Un caz și mai interesant vizează 2 bărbați și 3 femei, cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt, pentru 14 furturi comise în perioada 12-25 octombrie 2026, din complexul comercial Shopping City Suceava.

Un alt reținut în arest va răspunde în instanță pentru că, pe raza satului Soloneț, comuna Todirești, folosind un topor, a provocat distrugeri autoturismului vecinei sale, parcat pe drumul public, și a provocat scandal.