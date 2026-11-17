Acțiunea Bachus a polițiștilor suceveni, desfășurată în intervalul 11-15 noiembrie, a fost una cu adevărat de anvergură, cu peste 200 de polițiști care au acționat zilnic, prioritar pentru depistarea șoferilor băuți, dar nu numai, după cum vom detalia.

În cele cinci zile au fost utilizate toate aparatele etilotest și zilnic s-a acționat cu peste 40 de echipaje la nivel județean.

Polițiștii au fost cu adevărat vizibili în trafic, în municipiul Suceava, dar nu numai. Au avut loc inclusiv filtre cu mai multe echipaje în același loc, care au oprit mare parte din mașinile care erau la acea oră în trafic.

După cum a transmis comisarul-șef Ionuț Epureanu, adjunct în cadrul IPJ Suceava, coordonatorul acțiunii, pe perioada desfășurării Acțiunii Bachus 2026 au fost constatate în flagrant 30 de infracțiuni, dintre care 26 la regimul rutier, au fost reținute 74 de permise de conducere și au fost ridicate 69 de certificate de înmatriculare.

9 șoferi băuți, parte din ei și cu alte infracțiuni comise în concurs, în special conducere fără permis, au fost reținuți și încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava.

Acțiunea „Bachus” a polițiștilor suceveni: 9 șoferi reținuți în arest, 30 de infracțiuni constatate

Ordine de protecție multe și rețineri în arest și pentru infracțiuni de violență în familie, adesea generate tot de alcool

În același interval s-a pus accent și pe acțiunea în cazurile de violență în familie, un alt fenomen acutizat de consumul de alcool.

Pe perioada desfășurării Acțiunii Bachus 2026, polițiștii au emis 21 de ordine provizorii de protecție sau ordine de protecție față de agresori. De asemenea, 4 dintre agresori au fost reținuți 24 de ore în arest pentru încălcarea ordinelor de protecție şi pentru alte fapte de violență domestică.

O altă prioritate a polițiștilor în cadrul Acțiunii Bachus 2026 a fost siguranța stradală și menținerea unui grad de siguranță în unitățile de alimentație publică, magazine, malluri, baruri, discoteci, săli de jocuri etc.

Acțiunea „Bachus” a polițiștilor suceveni: 9 șoferi reținuți în arest, 30 de infracțiuni constatate

Și în acest sens s-a acționat cu efective sporite, fiind derulate 98 de acțiuni punctuale în urma cărora au fost reținute în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava 33 de persoane. Numărul mare de reținuți provine dintr-un scandal urmat de bătaie, în stradă, la Chilișeni – Udești, caz în care s-au emis nouă rețineri în arest.

Totodată, au fost băgați în arest și cinci suspecți de furt din magazine de haine, cazuri despre care am detaliat pe larg în alte articole din Monitorul de Suceava.

În total, pe perioada acțiunii au fost aplicate 1.076 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 600.000 de lei, și au fost confiscate bunuri în valoare de circa 235.000 de lei.

Polițiștii au legitimat peste 2.000 de persoane, au controlat 1.000 de vehicule, iar 753 de șoferi au fost testați cu aparatele etilotest sau pentru detectarea consumului de substanțe interzise.