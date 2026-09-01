ACS Șomuz Fălticeni caută noi jucători pentru Grupa 2014

ACS Șomuz Fălticeni organizează selecții pentru completarea lotului Grupei 2014, echipă care va evolua în sezonul următor în Liga de Nord-Est. Clubul fălticenean le oferă astfel copiilor pasionați de fotbal oportunitatea de a face parte dintr-o echipă înscrisă într-o competiție regională și de a se dezvolta într-un cadru organizat și competitiv.

Liga de Nord-Est va reuni formații din mai multe localități din zona Moldovei. Printre echipele care vor participa se numără Viitorul Târgu Frumos, AS FC D.I.R.E., CSS Târgu Neamț, Atletico Bacău, Sporting Tigers Vaslui, Știința Miroslava și Vulpițele Galbene Roman.

Un avantaj important pentru copiii care vor fi selectați este faptul că ACS Șomuz Fălticeni suportă integral cheltuielile de participare. Astfel, nu se percepe taxă, clubul asigurând și echipamentul sportiv, transportul și masa.

Selecțiile sunt adresate copiilor născuți în anul 2014 care iubesc fotbalul, își doresc să progreseze și să acumuleze experiență în competiții oficiale.

Pregătirea Grupei 2014 este coordonată de antrenorul Hreamătă Dumitru Lucian, care poate oferi informații despre selecții și programul acestora.

Părinții și copiii interesați pot obține detalii suplimentare la numărul de telefon 0724 072 321.