COMUNICAT DE PRESĂ

Achiziție utilaje/echipamente laborator cofetărie

Proiectul “Achiziție utilaje/echipamente laborator cofetărie”, cod MySMIS 317396, finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, a fost implementat de către AMELIE CAKES S.R.L., în baza contractului de finanțare nr. 146/03.07.2024, și are o valoare totală de 880.642,22 RON, din care 580.789,02 RON reprezintă finanțare nerambursabilă, iar contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 493.670,67 RON. Programul Regional Nord-Est 2021-2027 este implementat la nivel regional de către ADR Nord Est în calitate de Autoritate de Management, ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord Est. Prin prezentul anunț, AMELIE CAKES S.R.L. informează publicul cu privire la finalizarea proiectului, implementat în perioada 03.07.2024 – 02.10.2026.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunii prin urmare obiectivul general al proiectului cu titlul ” Achiziție utilaje/echipamente laborator cofetărie” este creșterea competitivității societății și creșterea numărului mediu de salariați față de anul anterior depunerii cererii de finanțare, ca urmare a implementării prezentului proiect.

Obiectivele specifice al proiectului propus, care contribuie la realizare obiectivului general, sunt următoarele:

Achiziționarea de instalații care folosesc surse de energie regenerabile.

Asumarea de către AMELIE CAKES SRL a respectării principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitate de șanse, de gen și nediscriminare prin aplicarea prin cadrul proiectului de măsuri exacte de îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului, și în perioada de durabilitate al proiectului.

Dezvoltarea resurselor umane ale solicitantului, prin angajarea a 3 persoane dintre care cel puțin o persoană aparținând unei categorii defavorizate şi adaptarea infrastructurii pentru operarea de către persoane cu dizabilități

Rezultatele proiectului:

Achiziționarea și punerea în funcțiune a utilajelor și echipamentelor pentru laboratorul de cofetărie, prin care au fost modernizate și extinse capacitățile de producție ale societății;

pentru laboratorul de cofetărie, prin care au fost modernizate și extinse capacitățile de producție ale societății; Achiziționarea și punerea în funcțiune a instalațiilor care folosesc surse de energie regenerabilă , care asigură o parte din necesarul de energie al activității;

, care asigură o parte din necesarul de energie al activității; Crearea a 3 noi locuri de muncă , dintre care cel puțin unul ocupat de o persoană aparținând unei categorii defavorizate, și creșterea numărului mediu de salariați;

, dintre care cel puțin unul ocupat de o persoană aparținând unei categorii defavorizate, și creșterea numărului mediu de salariați; Adaptarea infrastructurii pentru operarea de către persoane cu dizabilități;

pentru operarea de către persoane cu dizabilități; Colectarea selectivă a deșeurilor, prin colaborarea cu un operator autorizat, cu creșterea gradului de recuperare și reciclare, atât în perioada de implementare, cât și în perioada de durabilitate a proiectului.

Impactul investiției la nivelul localității / regiunii constă în:

Crearea de locuri de muncă la nivel local, inclusiv pentru persoane din categorii defavorizate, contribuind la reducerea șomajului și la incluziunea socială în județul Suceava și în Regiunea Nord-Est;

la nivel local, inclusiv pentru persoane din categorii defavorizate, contribuind la reducerea șomajului și la incluziunea socială în județul Suceava și în Regiunea Nord-Est; Creșterea competitivității mediului de afaceri local , prin consolidarea unei întreprinderi locale cu activitate de producție și prin creșterea contribuțiilor la bugetele locale și de stat;

, prin consolidarea unei întreprinderi locale cu activitate de producție și prin creșterea contribuțiilor la bugetele locale și de stat; Protecția consumatorului și creșterea calității produselor , prin utilizarea unor echipamente moderne care respectă standardele de igienă și siguranță alimentară și care permit diversificarea gamei de produse de cofetărie oferite comunității;

, prin utilizarea unor echipamente moderne care respectă standardele de igienă și siguranță alimentară și care permit diversificarea gamei de produse de cofetărie oferite comunității; Protecția mediului , prin utilizarea energiei din surse regenerabile, reducerea emisiilor de CO₂ și gestionarea responsabilă a deșeurilor;

, prin utilizarea energiei din surse regenerabile, reducerea emisiilor de CO₂ și gestionarea responsabilă a deșeurilor; Promovarea egalității de șanse și a accesibilității, prin adaptarea spațiului de lucru pentru persoanele cu dizabilități.

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